Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, kulübün dergisindeki yazısında dünü ve yarınları değerlendirdi, beklentileri anlattı. Göreve geldiklerinden bu yana çıkış ivmesi planlamalarına rağmen kendilerini engelleyen gelişmeler olduğunun altını çizdi, birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu. Zaferlere susadıklarını vurgulayan Usta “Biliyoruz ki Trabzonspor’umuzun yakın geçmişte kaybettiği kanı; kaybettiği itibarı sportif başarılara imza atarak geri kazanması mümkün. Ama sadece sportif başarı yeterli değil. Değerli taraftarlar. Biz kısa vadede gel geç başarılarla. Sansasyonel transfer haberleri ile günü kurtarmak değil, sağlam ve emin adımlarla Trabzonspor’un geleceğini kurmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

İkinci yarı bambaşka olacak

Usta devamında “Sıralamadaki bu yer sezon başındaki beklenti ve hedeflerimizin çok uzağındaydı. Devre arası, hatalarımızı düzeltmek, eksiklerimizi tamamlayabilmek için önemli bir fırsattı. Bizde bu fırsatı olabildiğince iyi değerlendirerek, kritik takviyeler yaptık. Mevkisinde güçlü ve tecrübeli isimlerle anlaştık. İkinci devrede taraftarlarımıza bambaşka bir Trabzonspor izleteceğiz. 18 Aralık’ta büyük bir coşkuyla açtığımız Şenol Güneş Spor Kompleksi inanıyorum ki efsaneyi geleceğe taşıyacağımız nice zaferlere ev sahipliği yapacak. 2017 yılı Trabzonspor’un doğuşunun 50’nci, yeniden doğuşunun ise ilk yılı olsun. Bizler her şeye rağmen ısrar ve inatla Trabzonspor diyor, bütün bu yeniliklerin itici gücüyle, olanca enerjimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz” görüşlerine yer verdi.

Hedef en az4 milli oyuncu

Trabzonspor’da yeni transfer Olcay ile performansı artan savunma oyuncusu Uğur, Milli Takım’a göz kırpıyor. İlk yarıda sadece Onur ve Okay’ı ay-yıldızlı takıma gönderen Trabzonspor’da hedef bu iki isimle birlikte sayıyı en az 4’e çıkarmak. Genç oyuncular Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı’nın da alt kategorilerde milli formayı giymeye devam edecekleri belirtiliyor.

Trabzon’da büyük değişim

Trabzonspor ikinci yarıda bambaşka bir kimliğe büründü. Bordo-mavililerin yediği gol sayısı azalırken, kaydedilen gol sayısında ise gözle görülür bir yükseliş var. Ligde ve kupada oynadığı son 4 maçta sadece Bursaspor’dan 1 gol yiyen Karadeniz temsilcisi, buna karşılık bulduğu 8 golle en golcü takımlarından biri haline geldi.