Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derbi bitti ama yankıları uzun süre devam edeceğe benziyor. Beşiktaş cephesi RvP üzerinden Fenerbahçe’ye yüklenirken, sarı-lacivertliler de Şenol Güneş üzerinden hücuma geçti. Fenerbahçe Yönetimi, Vodafone Arena’da yaşanan olaylar nedeniyle 6222 no’lu Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a dayanarak Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Derbiyi canlı yayınlayan televizyon kanalında yorum yapan Erman Toroğlu hakkında da suç duyurusunda bulunan sarı-lacivertliler, İdari Menajer Hasan Çetinkaya’nın başının yarılmasını da dosyaya ekledi.

Bakalım ne olacak

Fenerbahçe Yönetimi, derbide yaşananlarla ilgili kapsamlı bir çalışma yaptı. Hazırlanan klasörde saha olaylarının yanı sıra, soyunma odası koridorundaki arbede ve Şenol Güneş’in oyunculara fiziki müdahalesi detaylı bir şekilde yazılı belgeler ve görsellerle dosyalandı. Vodafone Arena’da yaşananlar nedeniyle PFDK’nın vereceği kararı beklemeye başlayan Fenerbahçe, “Söz konusu biz olunca bol keseden ceza yağdıran TFF ve kurullarının nasıl bir tavır sergileyeceğini merak ediyoruz” derken açıklama için beklemeye geçti. Sarı-lacivertlilerin Şenol Güneş, Tosic ve Beşiktaş’a verilecek cezaya göre bir açıklama yapması bekleniyor.