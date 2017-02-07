Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone Arena’da oynanan ve maalesef futboldan çok olayların konuşulduğu derbide neler oldu neler? Neresinden bakarsak bakalım Türk futbolu ve marka değeri adına “rezillik!” Hakemin yönetimiyle çığrından çıkardığı ve hataların üst üste yapıldığı, ahlaksızlıkların görmezlikten gelindiği maçta Beşiktaş turla birlikte çok şey kaybetti! Taraftarın çirkin ve kötü tezahüratından ağır para cezası alması beklenen siyah-beyazlıları bekleyen en önemli tehlike saha kapatma ve Dusko Tosic’in durumu…

Üst üste ihlaller

Siyah-beyazlıların en çok canını yakabilecek gelişme Dusko Tosic’le ilgili olanı… Robin van Persie’nin tahriklerine kapılan ve kırmızı gören Tosic, kırmızı görmesine (3 maç) rağmen “tedbirli” sayıldığı halde saha içinde maç izledi (4 maç). Ki kadroda olduğu için boynundaki akreditasyon kartı da kendisine ait değildi ve bir ihlal (8 maç) daha yaptı. Toplamda kağıt üzerinde Tosic’in muhtemel cezası 15 maça kadar çıkabilir ama burada Robin van Persie’nin tahrik indirimi olabilir.

Olaylar raporlarda

Derbinin 4 temsilcisinden 3’ü emniyet müdürü. Candemir Özdemir, Mehmet Ali Yurtsever, Mehmet Sarıbuva. Bir diğeri Barış Şensoy ise avukat. Temsilci raporlarında sahaya giren seyirciler, koridorlardaki olaylar ve menejer Hasan Çetinkaya’nın başının yarılması yer aldı. Özellikle Çevik Kuvvet polislerinin koridora gelmesine sebep olan olaylar raporlarda ayrıntılı bir şekilde yer buldu. Eğer Beşiktaş Kulübü olaylar sebebiyle saha kapatma cezası alırsa uygulaması lige yansımayacak ve yeni sezonda kupada çekilecek.

BEŞİKTAŞ NELER KAYBETTİ?

¥ Vodafone Arena’daki 18 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

¥ 3 kulvarda kupa mücadelesi veren Kartal iki kulvara düştü.

¥ Hasılattaki büyük pasta payını F.Bahçe aldı (Yüzde 60-40)

¥ Dusko Tosic gibi savunmanın önemli ve değişmez ismini kaybetti.

¥ Fenerbahçe karşısında 34 yıldır yenilmezlik unvanına son verdi.

¥ Ziraat Türkiye Kupası’na olan hasretine 1 sezon daha ekledi.

Suç duyurusu

Beşiktaş kanadından resmi ağızdan durum değerlendirmesi geldi. 2. Başkan Ahmet Nur Çebi, derbide yaşananlardan büyük üzüntü duyduklarını belirtip “Herkes haklarını Türkiye Futbol Federasyonunda arayacak” derken olayı farklı boyuta da götüreceklerini söyledi. Çıkış koridorları ve soyunma odası tünelinde ilk kez bu kadar yoğun polis olduğunu ve buna anlam veremediklerini ifade eden Çebi “Beşiktaş yönetimi olarak biz görüntülü kayıtlarla hareket ediyoruz. 6222 sayılı kanunu içeren suç duyurusunda bulunacağız. Şikayetlerimiz de belli. Hocamız (Şenol Güneş) Kjaer’e sert ve gayri ahlaki davranışlarda bulunmadığını belirtti. Biz kendisine inanıyoruz zaten görüntülerde bu var. Kayıtlar her şeyi ortaya çıkardı” ifadesini kullandı.

İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi’nin şikayetleri:

F.Bahçe kalecisi Volkan’ın tahrikleri

Robin van Persie’nin hareketleri

Soyunma odasında Şenol Güneş’e saldırı.

F.Bahçeli bazı isimlerin çirkin görüntüleri.