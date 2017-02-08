Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geride kalan 19 haftada 12 gol yiyen ve maç başına 0,63 gol yeme ortalaması olan Medipol Başakşehir, bu alanda Avrupa'nın 7 büyük liginde en iyi 3. ekip olurken, Beşiktaş 13., Galatasaray ve Fenerbahçe ise 24. sırada. Süper Lig'de yoluna Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada devam eden Başakşehir, kupada Galatasaray'ı elerken, İstanbul ekibi ligde maç başına yediği gol sayısı ile Avrupa'nın en iyi 3.ekibi durumuna geldi. 19 maçta 12 gol yiyen ve 0,63 gol ortalaması olan Abdullah Avcı'nın ekibi Avrupa'nın 7 büyük liginde yer alan 134 takım içinde sadece 0,55 gol ortalamalı Porto ve 0,6 gol ortalamalı Benfica'nın gerisinde kaldı. Bu üç ekibi Bayern Münih takip ederken, Beşiktaş 19 maçta yediği 15 gol ve 0,79 gol ortalamasıyla 134 takım içinde 13., Gençlerbirliği 20., Galatasaray ve Fenerbahçe ise 24.sırada yer aldı.