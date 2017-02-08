Geride kalan 19 haftada 12 gol yiyen ve maç başına 0,63 gol yeme ortalaması olan Medipol Başakşehir, bu alanda Avrupa'nın 7 büyük liginde en iyi 3. ekip olurken, Beşiktaş 13., Galatasaray ve Fenerbahçe ise 24. sırada. Süper Lig'de yoluna Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada devam eden Başakşehir, kupada Galatasaray'ı elerken, İstanbul ekibi ligde maç başına yediği gol sayısı ile Avrupa'nın en iyi 3.ekibi durumuna geldi. 19 maçta 12 gol yiyen ve 0,63 gol ortalaması olan Abdullah Avcı'nın ekibi Avrupa'nın 7 büyük liginde yer alan 134 takım içinde sadece 0,55 gol ortalamalı Porto ve 0,6 gol ortalamalı Benfica'nın gerisinde kaldı. Bu üç ekibi Bayern Münih takip ederken, Beşiktaş 19 maçta yediği 15 gol ve 0,79 gol ortalamasıyla 134 takım içinde 13., Gençlerbirliği 20., Galatasaray ve Fenerbahçe ise 24.sırada yer aldı.
Başakşehir kalesine duvar ördü
08.02.2017 - 05:02 | Son Güncelleme: 08.02.2017 - 05:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başakşehir, Avrupa’nın en az gol yiyen takımları sıralamasında 3. sıraya yükseldi
Etiketler : başakşehir,
445072 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/445072.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
19
13
5
1
39
15
24
44
2
Başakşehir
19
12
6
1
37
12
25
42
3
Galatasaray
19
12
3
4
38
18
20
39
4
Fenerbahçe
19
10
5
4
38
18
20
35
5
Antalyaspor
19
9
4
6
23
22
1
31
6
Osmanlıspor FK
19
6
9
4
23
21
2
27
7
Trabzonspor
19
8
3
8
19
21
2
27
8
Konyaspor
19
7
6
6
23
23
0
27
9
Bursaspor
19
8
3
8
21
21
0
27
10
K.D.Ç. Karabük
19
7
3
9
22
27
5
24
11
Gençlerbirliği
18
5
8
5
17
16
1
23
12
Akhisar Bld.
19
5
6
8
11
24
13
21
13
Kasımpaşa
19
6
3
10
21
28
7
21
14
Ç. Rizespor
19
5
4
10
20
31
11
19
15
Alanyaspor
19
5
3
11
26
40
14
18
16
Adanaspor
19
4
5
10
18
26
8
17
17
Kayserispor
19
4
4
11
18
32
14
16
18
Gaziantepspor
18
3
2
13
15
34
19
11
18. Hafta Maçları
21.1.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 0 - 0 Kayserispor
21.1.2017
Atiker Konyaspor 2 - 1 Çaykur Rizespor
21.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 2 - 1 Galatasaray
21.1.2017
Bursaspor 0 - 1 Adanaspor
22.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 2 Antalyaspor
22.1.2017
Gaziantepspor 0 - 0 Gençlerbirliği
22.1.2017
Kasımpaşa 0 - 1 Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor 1 - 4 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
19
11
5
3
36
22
14
35
2
Göztepe
19
10
5
4
32
22
10
35
3
Evkur Yeni Malatyaspor
19
10
4
5
27
20
7
34
4
Sivasspor
19
9
5
5
27
17
10
32
5
Giresunspor
19
8
6
5
24
17
7
30
6
Boluspor
19
8
3
8
29
33
4
27
7
Denizlispor
19
8
5
6
28
22
6
26
8
Ümraniyespor
18
7
5
6
24
21
3
26
9
Balıkesirspor
18
6
6
6
30
21
9
24
10
Adana Demirspor
19
5
11
3
20
19
1
23
11
Gaziantep BŞB
19
6
4
9
24
27
3
22
12
Altınordu
19
5
7
7
23
26
3
22
13
Şanlıurfaspor
19
5
7
7
18
17
1
22
14
Bandırmaspor
19
4
6
9
18
25
7
18
15
Elazığspor
19
6
6
7
19
20
1
18
16
Manisaspor
19
4
8
7
23
31
8
17
17
Samsunspor
19
3
5
11
9
26
17
14
18
Mersin İ.Y.
19
4
4
11
14
39
25
13