Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da hem Sneijder hem de Selçuk İnan o kadar önemli ki onlar yoksa Aslan da yok. Hele ikisi beraber yoksa sarı-kırmızılı takımın galibiyetini görmek mümkün değil. En azından rakamlar böyle diyor… Bu hafta Cimbom’un rakibi Kayserispor. Ve Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Wesley Sneijder ile Selçuk İnan forma giyemeyecek. İkilinin geçmişte beraber oynamadığı maçlara baktığımızda şöyle bir tablo ortaya çıkıyor: 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik. Fatih Terim dönemi de dahil orta sahanın iki önemli değerinin oynamadığı Eskişehir ve Antalya maçları kaybedildi. Ve Rize (2 maç) ile Antalyaspor ile de 1 kez berabere kalındı.

Tolga Ciğerci 11’e

Ve geçelim hafta sonu olacaklara… Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, iki önemli değerinin yerine kulübeden Tolga Ciğerci’yi çıkarması ve De Jong ile birlikte oynatması bekleniyor. Çünkü fazla alternatifinin olduğunu söylemek güç. Devre arasında alınan ancak fizik olarak hazır olmadığı için tam olarak riske edilmeyen Rodrigues yine maça yedek başlayacak. Forvette ise Lukas Podolski ile Eren Derdiyok’un birlikte oynaması bekleniyor.

Burhan Can TERZİ