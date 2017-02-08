Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk Ünal

Her hafta her derbi ya da “kritik maç” bir hakemin bir kulüple vedası anlamına geliyor. Örnek mi? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu… Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi Mete Kalkavan ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yöneten Ali Palabıyık… Çok önemli hataların yapıldığı maçta Kalkavan’ın Galatasaray, Palabıyık’ın da Beşiktaş ile sezon sonuna kadar yolunun kesişmesi çok ama çok zor gibi… Peki önümüzde çok önemli ve kritik derbiler var…

MHK kara kara düşünüyor

Ki en yakın şubat ayı sonundaki G.Saray-Beşiktaş derbisi… 22. hafta mücadelesi için elde sadece Bülent Yıldırım ile Halis Özkahya var. Sezonun ilk yarısı boyunca Ali Palabıyık 4, Cüneyt Çakır 2, Mete Kalkavan 2, Hüseyin Göçek ve Fırat Aydınus 1’er defa görev aldığını hatırlatalım ve ikinci yarıda 4 derbinin yanı sıra G.Saray-Başakşehir ve Başakşehir-Beşiktaş maçlarının da olduğunun altını çizelim. Ve MHK’nın şimdiden kara kara düşündürmeye başladını da belirtelim.



