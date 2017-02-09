Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIFA şubat ayı dünya sıralaması belli oldu. FIFA’nın resmi internet sitesinden açıklanan listede Arjantin liderliğini korurken, onu ikinci Brezilya ile üçüncü Almanya takip etti. 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda mücadele eden Türkiye, 857 puanla 24. sıradaki yerini korudu. Ay-yıldızlıların grubundaki rakiplerinden Hırvatistan 16, Ukrayna 30, İzlanda 20, Finlandiya 97 ve Kosova 165. sırada yer aldı.

EN FAZLA YÜKSELİŞİ KAMERUN YAPTI

Şubat ayı sıralamasında en fazla yükselişi 29 basamakla 2017 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Kamerun yaptı. En fazla düşüşü ise Fildişi Sahilleri yaşadı. Fildişi Sahilleri 13 basamak gerileyerek 47. sırada yer aldı.

FIFA şubat ayı dünya sıralamasında ilk 10’da yer alan ülkeler ile Milli Takım’ın rakipleri ve puanları şöyle:

1. Arjantin: 1635

2. Brezilya: 1529

3. Almanya: 1433

4. Şili: 1386

5.Belçika: 1371

6. Fransa: 1313

7. Kolombiya: 1304

8. Portekiz: 1240

9. Uruguay: 1195

10. İspanya: 1168

16. Hırvatistan: 1039

20. İzlanda: 899

24. Türkiye: 857

97. Finlandiya: 350

165. Kosova: 135