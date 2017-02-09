Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de son 4 maçtır rakiplerinden puan alamayan yeşil-beyazlılar, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik patronu Mutlu Topçu nezaretindeki ilk sınavına çıkıyor. 11 Şubat Cumartesi günü Timsah Arena’da Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Timsah, zorlu rakibini mağlup ederek, çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

11 BİN BİLET SATILDI

Kritik mücadele öncesi taraftarları tribüne çekmek adına bilet fiyatlarında indirime giden Bursaspor yönetimi de, 20 TL ile 200 TL arasında değişen biletleri 7 Şubat Salı gününden itibaren satışa sundu. İHA muhabirinin kulüpten aldığı bilgiye göre, şu ana kadar 11 bin adet bilet satıldığı, 10 bin 700 dolayında ise kombine sahibi olduğu bildirildi. Maç saatine kadar biletlerin büyük oranda tükenmesi bekleniyor. Daha önce ligin ilk yarısında oynanan Başakşehir mücadelesinde 27 bin 694 biletli seyirci karşılaşmayı takip ederken, bu sayının Fenerbahçe karşılaşmasında geçilmesi bekleniyor.