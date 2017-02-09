Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı ile golcü futbolcu Mustafa Pektemek açıklamalarda bulundu. Avcı, sakatlığı devam eden Emmanuel Adebayor'un pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçında forma giymeyeceğini söyledi. Pektemek ise Togolu yıldız futbolcunun takıma dehil olmasıyla forma rekabetinin arttığını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında 12 Şubat pazar günü Kasımpaşa ile saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, kulüp tesislerinde yaptığı açıklamada, Adebayor'un bir sakatlığı var, sağlık ekibi ile görüşüyoruz. Adebayor bu hafta büyük ihtimalle kadroda olmayacak gibi gözüküyor. Galatasaray maçında kasığıyla ilgili yaşadığı bir problem var. Şu anda fitness salonunda fizyoterapistlerle birlikte çalışıyor dedi.

"HİÇBİR MAÇ KOLAY DEĞİL, ÇOK ZOR BİR MÜSABAKA BİZİ BEKLİYOR"

Kasımpaşa maçının zorlu olacağını dile getiren Avcı, Kasımpaşa ligin iyi takımlarından biri. Kemal hoca ile beraber oyun anlamında gelişen bir takım. Atlet oyunculardan kurulu ve fizik kalitesi yüksek bir ekip. Hiçbir maç kolay değil, çok zor bir müsabaka bizi bekliyor. Yakaladığımız tempo ile oyun planımızı sahada uygulamak istiyoruz. Planlarımızı ne kadar uygulayacağız, göreceğiz. Umarım istediklerimizi sahada alırız diye konuştu.

"REKABET KALİTEYİ ARTTIRIYOR"

Adebayor'un takıma katılması ile forvette yaşanan rekabet ile ilgili de konuşan Abdullah Avcı, Ferhat, Galatasaray maçından sonra bir açıklama yapmıştı. Onun oynadığı mevkide de rekabet eden 3 oyuncu var. Rekabet kaliteyi arttırıyor. Mehmet Batdal çok önemli katkılar sağladı. Mustafa Pektemek sonradan girdi, önemli katkılar yaptı. Adebayor da bu sistemin içinde katkı sağlamak için olacak. 22 eş değer oyuncum var, tercih yaparken zorlanıyorum. Oyuncuların durumu ve rakibin durumuna göre oyuncu tercihimizi yapıyoruz. Geçen hafta kimsenin beklemediği şekilde Mustafa oynayıp, oyuna çok önemli katkı sağladı, çünkü hazırdı. Bazen 11'e koyacağım oyuncuyu, 18'e alamıyorum. Onun için buralardayız şeklinde konuştu.

"MUSTAFA PEKTEMEK REKABET TAKIMIN BAŞARISI İÇİN GÜZEL BİR ŞEY"

Turuncu-lacivertli ekibin golcü oyuncusu Mustafa Pektemek ise Kasımpaşanın zorlu bir deplasman olduğunu ifade ederek, İyi konsantre olmamız gereken bir maç. Hocamızın söyledikleri çerçevesinde maça hazırlanıp, üstesinden geleceğimizi düşünüyorum dedi.

Pektemek, Medipol Başakşehir'in devre arasında takıma dahil ettiği Adebayor ile ilgili, Adebayor da geldi. Mehmet Batdal da sezon başında müthiş bir performans sergiledi. Rekabet olacaktır. Bu, takımın başarısı için güzel bir şey. Bunu daha önce de yaşadım. Bundan takım faydalanacaktır şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLUK KONUŞMUYORUZ"

Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Pektemek, Biz maç maç bakıyoruz, konsantre oluyoruz. Bu da bizi iyi yerlere götürüyor. Takımda güzel bir arkadaşlık var. Saygı, sevgi var. Umarım bozulmaz, bu şekilde devam ederiz. Şampiyonluk konuşmuyoruz dedi.

KASIMPAŞA HAZIRLIKLARI SÜRDÜ

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında pazar günü saat 13.30'da Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde düz koşu ile başlayan idman, ısınma hareketlerinin ardından yapılan pas çalışması ile devam etti. Turuncu-lacivertli ekip, antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı devam eden Hakan Özmert takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken, Adebayor salonda çalıştı.