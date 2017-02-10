Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya'nın Ragusa kentinde yapılan maç, karşılıklı basketlerle başladı. Mücadelenin 15. dakikasını 13-11 önde geçen Galatasaray, savunma sertliğini arttırdı. Kalan bölümde rakibine sadece 2 sayı şansı veren sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyreği 25-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan ev sahibi takım, 18. dakikanın başında 33-33 beraberliği yakaladı. Aynı dakika içinde Papova'nın 3 sayılık basketiyle rakibinin öne geçmesine izin vermeyen sarı-kırmızılı ekip, devre arasına 40-37 önde girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan İtalyan temsilcisi, 23. dakikada 45-43 öne geçti. Vitola ve Traore'nin skorer oyunuyla 29. dakikada 53-53 beraberliği sağladıktan sonra yeniden üstünlüğü ele alan Galatasaray, üçüncü periyodu 57-53 önde bitirdi. Elde ettiği skor üstünlüğünü son çeyrekte de sürdüren Galatasaray, mücadeleyi 77-67 kazandı.

Müsabakada 16 sayıyla oynayan Galatasaray'da Jefferson, takımının en skoreri oldu. Sarı-kırmızılı ekipte Vitola ve Traore 14'er, Papova 13 sayıyla mücadele etti. Ev sahibi ekipte ise Vanloo 16, Gorini ve Ndour Gueye 15'er sayı kaydetti.

Karşılaşmanın rövanşı, 16 Şubat Perşembe günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak.