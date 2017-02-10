Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NTV Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, % 100 Futbol'da Türkiye'nin Euro-2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliği için aday olduğunu açıkladı. Resmi başvuru süresi 3 Mart 2017'de dolacak. UEFA, organizasyonun ev sahibini Eylül 2018'de açıklayacak.

Türkiye, 2024'te düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliğine aday... NTV Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, % 100 Futbol'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun EURO-2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliğini almak için girişimlerini sürdürdüğünü anlattı.

Türkiye, EURO-2016'nın ev sahipliğini bir oyla kaybetmişti; EURO-2020 ev sahipliğinden ise organizasyonun tüm Avrupa'ya yayılması planı nedeniyle vazgeçmişti. UEFA, EURO-2020'nin maçlarının Avrupa'da 13 farklı şehirde oynatılmasını kararlaştırmıştı.

EURO-2024 için UEFA 9 veya 10 stat talep ediyor. Bunlardan en az iki veya üçünün 50 bin (tercihen birinin en az 60 bin) kapasiteli olması, ayrıca üç tane en az 40 bin ve dört tane de en az 30 bin kişi kapasiteli stat gerekiyor. Ülke sayısı ikiyi geçmemek şartıyla ortak ev sahipliğine de izin veriliyor.

9 Aralık 2016'da başlayan adaylık sürecinde ulusal federasyonlar en geç 3 Mart 2017'ye kadar ev sahipliği için resmi başvuruyu tamamlamak zorunda. UEFA, resmi adayları 10 Mart'ta açıklayacak. Adaylık dosyalarının son teslim tarihi 27 Nisan 2018. EURO-2024'ün ev sahibi Eylül 2018'de açıklanacak.

Türkiye dışında Almanya'nın da adaylık için yarışa gireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca Hollanda'nın da adaylığı söz konusu... Estonya-Rusya ortaklığı ile İskandinav ülkelerinden ortak bir adaylık dosyası da kulislerde konuşuluyor.