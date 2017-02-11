Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde son 2 maçını gol atamadan kaybeden Kasımpaşa, liderlik mücadelesi veren Medipol Başakşehir karşısından galibiyetle ayrılarak kötü gidişini son vermek istiyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 21 puan toplayan Kasımpaşa averajla 12. sırada yer alırken, 42 puanı olan Medipol Başakşehir ise 2. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlı takımda sarı kart cezalısı Tunay Torun, müsabakada forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da sarı kart ceza sınırında bulunan savunma oyuncuları Titi ve Veysel Sarı ise karşılaşmada kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Fenerbahçe maçında görev alamayacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.