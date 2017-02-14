Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nin (EYOF 2017) açılış seremonisi için gittiği Erzurum’da basın mensuplarıyla bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. EYOF 2017’nin ev sahibi olması gereken Bosna Hersek’in ricası üzerine Türkiye olarak organizasyonu üstlendiklerini anlatan Bakan Çağatay Kılıç, “EYOF için tanınan dört yıllık süreç iki yılda bitti” dedi. Uluslararası medyada Türkiye’ye organizasyon verilmemesi için algı operasyonları yürütüldüğünü söyleyen Bakan Kılıç, “EYOF 2017’nin Erzurum’da gerçekleştirilmesiyle Türkiye hakkındaki güvenlik endişelerinin yersiz olduğu ispatlanmıştır ancak beni en çok üzen içimizde bu operasyonlara çanak tutanlar” diye konuştu.

“Şahsen devreye girerim”

Türkiye’nin sportif her organizasyona talip olmadığını dile getiren Bakan Kılıç, “Sadece ülkemize fayda sağlayacak organizasyonların alınması konusunda duyarlıyız” diye konuştu. Türkiye’de kış sporlarına olan ilginin gün geçtikçe arttığına işaret eden Kılıç, “Ülkemizin dört bir yanında gençlerimizle bir araya geliyorum. Van’da, Bingöl’de, Hakkari’de, Ağrı’da gençlerimiz bizden kayak merkezleri talep ediyor. Yani bu konuda ciddi bir potansiyel var” şeklinde konuştu. Bakan Kılıç ayrıca tribünlerde yaşanan şiddet olaylarına da değindi. Son dönemde özellikle sahaya atlayan seyircilerden çok fazla rahatsız olduğunu dile getiren Kılıç, “Gerekirse şahsen devreye gireceğim ve konunun sonuna kadar bizzat takipçisi olacağım “dedi. > Cahit EROĞUL