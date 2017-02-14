Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL- HABER ANALİZ

Kaçan golleri, taktik hataları bir kenara bırakalım 20. haftada odak noktaya hakemleri koyalım. Aslında bunu özellikle yapmamıza gerek yok zaten verilen kararlar onları “20. haftanın adamı” yapıyor… Peki ne oldu da hakemler her maçın skoruna etki edecek hatalı kararlar verdi? Hafta içinde yaşananlara bir bakalım… Süper Lig hakemleri her hafta olduğu gibi geçen hafta da 2 gün boyunca seminerden geçmişti. Bu hafta seminere MHK Danışmanı Roberto Rosetti ve yeni hakem koçu Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi de katılmıştı. Son gün de MHK Başkanı Yusuf Namoğlu TRT Spor’da canlı yayına çıkıp UEFA’nın gönderdiği son eğitim paketini örneklerle kamuoyuyla paylaşmıştı. Buna rağmen hakem hatalarında değişen bir şey olmadı. Hatalar katlayarak arttı. Ki bu hataların kitaptaki cezai yaptırımına göre hiçbir hakemin haftaya maç almaması gerektiği yönünde. Uygulanır mı? İmkânsız. Çünkü uygulanırsa maç yönetecek elde hakem kalmaz. İşte o hakem hataları:

HALİS ÖZKAHYA

K.KARABÜK-BEŞİKTAŞ: 2-1

PENALTI-KIRMIZI-OFSAYT

9. dakikada Cenk Tosun’un vuruşunda top Dany’nin kolundan döndü, net bir penaltıydı. 12. dakikada bu kez Mitrovic’in Seleznyov’u itmesi, Karabük adına bir penaltıydı. Karabük’ün ilk golünü atan Ermin Zec 22 cm ofsayt çıktı. Quaresma 90+2’de Seleznyov’a tekmeyi attı yine oyunda kaldı.

HALİL UMUT MELER

BURSA-FENERBAHÇE: 1-1

PENALTILAR YANLIŞ

Fenerbahçe lehine verilen penaltıda Sivok’un elleri doğal konumda. Topla bir metre önündeki Ertuğrul’un oynayacağını düşündüğünden, elini kaçırabilecek kadar da vakti olmadı. Bursa’nın kazandığı penaltıda ise Kjaer ellerini vücuduna yapıştırmış. Elle oynama yok.

ALPER ULUSOY

OSMANLI-TRABZON: 0-1

PENALTI-KIRMIZI

Aykut Demir’in Okay’a hareketi ve Numan’ın elle oynaması yüzde yüz penaltıydı. Yine Aykut’un maçı sadece bir sarı kartla tamamlaması çok büyük bir hakem hatasıydı.

ÜMİT ÖZTÜRK

ALANYA-G.BİRLİĞİ: 3-0

OFSAYT-KIRMIZI-PENALTI

Aytemiz Alanyaspor’un 2. golü ofsayt. 66. dakikada Gençlerbirliği’nden Uğur direk kırmızı görmeliydi. Rakibinin bileğine yaralayıcı şekilde bastı. Alanya’nın bir de penal-tısı verilmemiş. 85’te Gençlerbirliği’nden Anıl, Alanyalı Vagner Love’u ceza sahası içinde tırpanlıyor.

YAŞAR KEMAL UĞURLU

KASIMPAŞA-BAŞAKŞEHİR: 4-0

OFSAYT-PENALTI-KIRMIZI

Kasımpaşa’nın 10. dakikada Titi ile kazandığı ilk gol yüzde 100 ofsayt. Yine Kasımpaşa stoperi Titi ilk yarıda ceza sahası içinde Medipol Başakşehirli Cengiz’in dizine tabanıyla basıyor. Net penaltı ve kırmızı kart olması gerekirdi.

BÜLENT YILDIRIM

AKHİSAR-Ç.RİZE: 1-0

PENALTI-KIRMIZI

19. dakikada Akhisar kalecisi Bora’nın Çaykur Rizesporlu Saadane’ye yaptığı hareket net penaltı ve kırmızı kart.

SERKAN ÇINAR

A.KONYA-ANTALYA: 1-1

PENALTI YANLIŞ

Atiker Konyaspor lehine verilen penaltı kabul görmedi. Çok basit bir temas vardı. Ali Çamdalı’nın El Kabir’e yaptığı faulü kaçırdı. Hakemin ciddi oranda faul ve kart hataları vardı.

HÜSEYİN GÖÇEK

G.SARAY-KAYSERİ: 1-2

GOL NİZAMİYDİ

Maçın uzatma dakikaları oynanırken Podolski’nin golü; Eren’in Levent’e faul yaptığı için iptal edildi. Eren’in eli sadece rakibinin sırtına temas ediyordu. Tutma, çekme yoktu.