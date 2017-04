Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ - Ekonomik sıkıntı sebebiyle masrafları minimuma indirme çabasındaki Fenerbahçe Yönetimi, özellikle aldığının karşılığını vermeyen futbolculardan kurtulmak için ince hesaplar yapıyor. Sarı-lacivertliler özellikle, gönderilecekler listesinin başına konan Robin van Persie ve Emmanuel Emenike üzerine kafa yoruyor. Çinli ve Arap kulüplerinden gelen talipleri beğenmeyen, Avrupa’dan ise teklif alamayan iki lejyonerin son açıklamalarında kulüpte kalabileceklerini belirtmeleri üzerine harekete geçen yönetim, hasarı azaltmak için her türlü formülü değerlendiriyor. Robin van Persie ile Emmanuel Emenike’yi düşük rakamlara da olsa satarak bonservis geliri elde etmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, en kötü ihtimali de değerlendiriyor.



Maliyetleri çok yüksek

Fenerbahçe, RvP ile Emenike’nin yılda 9 milyon avroyu bulan maliyetini göz önünde bulundurarak oyunculara ayrılmaları için her türlü kolaylığı sağlamayı planlıyor. Oyuncuları kiralık yollamak da bu seçeneklerin içinde yer alıyor. Ancak her şeye rağmen lejyonerler gitmek istemezse sarı-lacivertlilere bu sefer sözleşmelerde indirim için teklif yapacak. Robin van Persie’ye 5 milyon avrosu garanti yılda yaklaşık 6.5 milyon avro ödeyen sarı-lacivertliler, Hollandalı yıldızdan takımda kalmakta ısrar etmesi hâlinde fedâkarlık isteyecek. Aynı durum Emenike için de geçerli. Bu hamle hem maliyeti düşürmek hem de takım içi dengeleri düzenlemek için yapılacak. Zira bu oyuncuların yüksek maaşları takım içinde huzursuzluğa neden oluyor.



“MENAJERİ İSTANBUL’A ÇAĞRILDI”

Son aday Trejo

Fransız RMC radyosu, Toulouse’da forma giyen Arjantinlinin F.Bahçe’nin radarında olduğunu iddia etti

Bu sezon en çok oyun kurucu sıkıntısı çeken Fenerbahçe, 10 numara problemini çözmek için arayışlarını dört koldan sürdürüyor. Bosna Hersekli Mario Vrancic ve Hollandalı Marco van Ginkel’le temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, listesine yeni bir isim daha ekledi. Fransız RMC radyosu, Fenerbahçe’nin, Toulouse’da top koşturan 28 yaşındaki Arjantinli Oscar Trejo’nun menajerini de İstanbul’a çağırdığını duyurdu. Guingamp’ın da radarında olan tangocunun Fenerbahçe’ye daha yakın olduğu belirtiliyor.



Aslan avına hazırlık

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına dün yaptığı idmanla start verdi. Galatasaray’ı Arena’da devirme hedefinde olan sarı-lacivertliler taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirirken Dirk Advocaat oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu. Oyuncuların derbide forma giyebilmek için kıyasıya bir rekabete girmelerinden memnun olan Hollandalı, özellikle hücum organizasyonlarına ağırlık verdi.

Sow’un şansı yok

Jeneriklik gollerin adamı Moussa Sow, Galatasaray derbisine özel olarak hazırlanıyor. Ancak Dirk Advocaat, uzun süredir yedek kulübesinde tuttuğu Senegalliyi yine düşünmüyor. Derbiye Van Persie’yle başlayacak Hollandalı, yedek golcü planlarını Jeremain Lens’in üzerine kuruyor.



Maestro Josef de Souza

Galatasaray deplasmanında Fenerbahçe’nin orkestra şefi Josef de Souza olacak. Sambacı, orta saha ile forvet arasındaki pas trafiğini organize edecek, aynı zamanda uzaktan şutlarla gol arayacak. Josef savunmada Mehmet Topal’a destek verecek olsa da hücumda daha aktif rol üstlenecek.



Derbi zaferi sözü

Bu sezon aldıkları sonuçlarla camiaya hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçeli oyuncular, derbiyi kazanacaklarına dair yemin etti. Kaptanlar Volkan Demirel ile Mehmet Topal tarafından düzenlenen toplantıda derbi değerlendirmesi yapan futbolcular, Arena’dan zaferle ayrılacaklarına dair söz verdi.