Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da Igor Tudor’un gelişiyle forma şansı bulmakta zorlanan Sabri Sarıoğlu, eski takım arkadaşı, şimdiki hocası Ayhan Akman’la dertleşti. Tudor’un Ç.Rize karşında 11’de oynattıktan sonra kızağa çektiği, Gençlerbirliği karşısında da süre vermediği tecrübeli futbolcu, geçen hafta 18’e dahi alınmamıştı. Bu duruma isyan eden 32 yaşındaki futbolcu, yardımcı antrenöre kendisine haksızlık yapıldığını söyledi. Başakşehir ile oynanan son maçta sağ bekte görev yapan Semih’in çok hata yapmasından üzüntü duyduğunu belirten Sabri, “Çocuk zaten alışık olmadığı bir bölgede oynatıldı” ifadesini kullandı.



Çok çalış

Bu sezon Cavanda ve Linnes’ten daha formda olduğunu dile getiren Sabri, Ayhan Akman’a “En iyisi benim. Üçünden de iyiyim. Bunu herkes biliyor. Ayrıca Gençlerbirliği maçında da iyi performans göstermiştim. Derbide sahada olmak istiyorum” dedi. Akman ise eski takım arkadaşına sakin kalmasını ve derbiye kadar çok çalışmasını söyledi.



Cimbom’u hırs bastı

F.Bahçe’ye bilenen G.Saray’ın dünkü idmanında futbolculardan hırs akıyordu. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra yediye üç top kapma ve pas çalışması yapılırken, devam eden kısımda orta ve gol üzerinde duruldu. Son bölümde ise 11’e 11 taktik çift kale maç yapıldı.



Derbiye ilgi yok

Her iki takımın şampiyonluk potasının uzağında kalması G.Saray-F.Bahçe derbisine ilgiyi senelerdir görülmemiş ölçüde azalttı. 7 Nisan’dan beri satışta olan maçın biletlerine talebin çok az olduğu ve 14 bin küsur biletin satılabildiği belirtildi.



Poldi’den son turlar

Galatasaray’ın Alman yıldızı Lukas Podolski’nin İstanbul keşfi devam ediyor. Tecrübeli futbolcu son olarak Burgaz Ada’nın yolunu tuttu. Burada hayranlarıyla da bir araya gelen Podolski, çektirdiği fotoğrafı “Ada sahillerinde bekliyoruz” notuyla sosyal medyadan paylaştı.



Sneijder on birde

Igor Tudor, Galatasaray’ın yıldızı Wesley Sneijder’in olumlu tavırlarına ve idmanlardaki çalışkanlığına kayıtsız kalmadı. İkili arasında dev derbi öncesi “ateşkes” imzalandı. Tudor hem Galatasaray hem de kendisi için büyük önem taşıyan derbide takımın 10 numarasını sahaya sürmeyi planlıyor.