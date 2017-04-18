Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA’de normal sezonun sona ermesinin ardından heyecan play-off karşılaşmalarıyla devam ediyor. Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena’da karşılaştığı Indiana Pacers’ı 117-111 mağlup etmeyi başardı. Gecenin bir diğer maçında ise San Antonio Spurs, AT&T Center’daki mücadelede Memphis Grizzlies’i 96-82’lik skorla devirmeyi başardı.

CLEVELAND’DA IRVİNG ÖNE ÇIKTI

Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers karşısında 117-111 kazanırken, Irving 37 sayı, 2 ribaund, 2 assitle takımın en skorer ismi oldu. LeBron James de 25 sayı, 10 ribaund ve 7 asistle oynadı. İnidana’da ise Paul George 32 sayı, 7 asist, 8 ribaundluk performans sergilese de mağlubiyete engel olamadı.

SAN ANTONİO RAHAT GEÇTİ

San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies karşısında 96-82 kazanmayı başardı. San Antonio’da Kawhi Leonard 37 sayı, 2 sayı, 11 ribaund ile takımına galibiyeti getiren isim oldu. Tony Parker da 15 sayı, 3 ribaund, 1 asistle galibiyette rol oynadı. Memphis’de ise Mike Conley 24 sayı, 1 ribaund, 8 asistlik performans sergiledi ve takımının en skorer ismi oldu.