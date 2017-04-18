Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GÜÇLÜ VE İSTİKRARLI BİR GOLCÜ ŞART

Fenerbahçe, orta saha ve kanat oyuncusu dışında forvet için güçlü ve istikrarlı bir oyuncu arayışlarını da sürdürüyor. Bunun için sözleşmesi biten oyuncuları hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, istediği tarzda bir oyuncuyu bulamaması durumunda rotasını Jeremain Lens türü yıldız ancak kulübüne uyum sağlayamamış oyuncuları kiralamaya çevirecek.

AZİZ YILDIRIM BIRAKMIYOR, KOLLARI SIVIYOR

Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk treninin kaçmasıyla birlikte gelecek sezon için çalışmalara başladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bırakma planını rafa kaldırırken önümüzdeki sezon için kolları sıvadı. (Sporx)

İLK İŞ STADYUMUN ÇİMLERİ

Aziz Yıldırım, gelecek sezonun çalışmalarına ilk olarak stadyumdan başladı. Yeni sezonun çimlerinin son maçın ardından kaldırılacağı ve yerine hibrit çimin geleceği öğrenildi. Ancak, Ülker Stadyumu'ndaki yenilikler bununla sınırlı kalmayacak.

KADIKÖY'E ÇATI İLE BİRLİKTE YENİ ÇEHRE

Aziz Yıldırım, çim dışında stadyumun çatısı için de bir yenileme talimatı verdi. Buna göre, eskiyen stadyum çatısı yenilenecek ve Ülker Stadyumu'ndaki ikinci değişiklik gerçekleştirilecek.

KOLTUKLAR DA DEĞİŞECEK, MODERNLEŞECEK

Çimler ve çatı dışında Ülker Stadyumu'nda değişecek bir başka konu ise stadyumun eskiyen koltukları olacak. Aziz Yıldırım, Ülker Stadyumu'nun görünüşünü değiştirmeye koltuklarla devam edecek.

TARAFTARIN GELMESİ İÇİN 4 YILDIZLI KAMPANYA

Ayrıca, son yılların en düşük seyirci ortalamasına inen Fenerbahçe'de taraftarların tribünlere dönmesi için çeşitli kampanyalar yapılacak. Dördüncü yıldızın alınabilmesi için taraftara duyulan ihtiyaç ve taraftarla birlikte Kadıköy'de alınan zaferlere vurgu yapılacak.

TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?

Fenerbahçe'de bir diğer kafaları karıştıran konu ise teknik direktörlük. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım, Aykut Kocaman'ı takımın başında görmek istiyor. Kocaman'ın Konyaspor'da aldığı başarılar ve hem ligi hem kulübü bilmesi artı yönleri olarak görülüyor.

YA AYKUT KOCAMAN OLMAZSA?

Şayet, Aykut Kocaman gelmezse öncelik ligi ve ülkeyi bilen Mircea Lucescu olacak. Lucescu'nun da ikna edilememesi durumunda rota Avrupa'nın kariyerli bir hocası olacak.

GİDECEK OYUNCULAR İKİ SINIFA AYRILDI

Fenerbahçe'de gidecekler, ne olursa olsun gitmesi istenen oyuncular ve değerini bulursa gidecek oyuncular olarak iki kısma ayrılmış durumda.

NE OLURSA OLSUN GİDECEK OYUNCULAR

Fenerbahçe'de ne olursa olsun gitmesi istenen oyuncuların başında Gregory van der Wiel ve Emmanuel Emenike geliyor. Bu oyuncular gelen teklife bakılmadan gönderilecek ve UEFA ile yapılan FFP anlaşması gereği ödenen maaşlarının bütçeden düşülmesi bile kar sayılacak.

DEĞERİNİ BULAN TEKLİF OLURSA GİDECEK OYUNCULAR

Fenerbahçe'de değerini bulursa gidecek oyuncuların başındaysa Simon Kjaer ve Robin van Persie geliyor. Fenerbahçe, Kjaer için 15-20 milyon euro aralığında bir rakam hedeflerken, Robin van Persie için 5 milyon euroluk bir teklif yeterli olacak.

TOPAL VE DEMİREL HARİÇ HERKES GİDEBİLİR

Fenerbahçe, Mehmet Topal ve Volkan Demirel dışındaki tüm oyuncuları için makul seviyede teklifler gelirse değerlendirecek. Oluşan transfer bütçesi sonrası öncelikli hedef genç ve yetenekli oyuncu transferi olacak.

BÜTÇE, GENÇ VE YETENEKLİ OYUNCULARA HARCANACAK

Fenerbahçe böylece önümüzdeki yıllar için de şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir kadronun temellerini atma hedefinde...

3 KİRALIK OYUNCU DA TUTULMAYA ÇALIŞILACAK

Sarı lacivertlilerin, transferde öncelikli hedefi Jeremain Lens'i ve Moussa Sow'u tutmak olacak. Bu iki yıldızla birlikte yedek kaleci Fabiano da son dönemde gösterdiği performansla tekrar göze girdi ve Porto'nun istekleri geçen 2 sezonki gibi olursa Brezilyalı eldiven takımda kiralık olarak tutulacak.

LENS VE SOW İÇİN GÖRÜŞMELER HİÇ KESİLMİYOR

Jeremain Lens konusunda Fenerbahçe, Sunderland ile görüşmelerini sürdürürken, bir yandan da Moussa Sow için Al Ahli ile temaslarını kesmiyor. Her iki yıldızın da kiralanma süreci zorluklarla ilerlerken oyuncuların Fenerbahçe'de kalmak için adeta direnişe geçmesi, sarı lacivertlilerin bu görüşmelerdeki en büyük avantajı olarak dikkat çekiyor.

LENS'İN SOL KANAT VERSİYONU ARANIYOR!

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer hedefleri arasında Jeremain Lens'in sol kanat versiyonunu da bulmak olacak ve böylece hücum hattı zenginleşecek. Bu transfer için son olarak Adnan Januzaj'ın ismi gündeme gelirken, genç oyuncunun bonservisinin düşük olması ve Manchester United ile olan iyi ilişkiler transferde koz olarak kullanılacak.

EKİCİ TAMAM, BİR ORTA SAHA DAHA!

Mehmet Ekici'yi Trabzonspor ile olan kontratı biter bitmez renklerine bağlayacak olan Fenerbahçe, hücuma dönük bir orta saha oyuncusu için arayışlarını da sürdürüyor.

GÜÇLÜ VE İSTİKRARLI BİR GOLCÜ ŞART

Fenerbahçe, orta saha ve kanat oyuncusu dışında forvet için güçlü ve istikrarlı bir oyuncu arayışlarını da sürdürüyor. Bunun için sözleşmesi biten oyuncuları hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, istediği tarzda bir oyuncuyu bulamaması durumunda rotasını Jeremain Lens türü yıldız ancak kulübüne uyum sağlayamamış oyuncuları kiralamaya çevirecek.

AZİZ YILDIRIM BIRAKMIYOR, KOLLARI SIVIYOR

Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk treninin kaçmasıyla birlikte gelecek sezon için çalışmalara başladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bırakma planını rafa kaldırırken önümüzdeki sezon için kolları sıvadı. (Sporx)

Aziz YıldırımFenerbahçestadyum