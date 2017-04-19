Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın Lyon ile kritik bir maça çıkacak. Bu tarihi karşılaşma öncesi hem yönetim, hem takım, hem de taraftarlar teyakkuz halinde. Lyon’da oynanan ilk maçta Fransız taraftarlarının sahaya girmesiyle 50 dakika gecikmeli başlayan maçta Beşiktaş, arka arkaya yediği 2 golle maçtan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Şimdi ise hem takımda hem de taraftarlarda ‘intikam’ duygusu hakim. Bu maç öncesi Başkan Fikret Orman, lisanslı ürünlerde yüzde 20’lik indirim yaptıklarını açıklayarak taraftarları çekecek ilk hamleyi yaptı. Yönetimin bu hareketi ise fazlalığıyla karşılık buldu. Siyah-beyazlı taraftarlar Kartal Yuvası mağazalarına akın ederek formaları kapışmaya başladı. Ayrıca Lyon maçı için tribünleri pankartlarla donatma hazırlığına girişen taraftarlar sürpriz bir koreografiye de imza atacak.

Hedef 100 milyon lira!

Taraftarların hem lisanslı ürünlere hem de maça gösterdiği yoğun ilgi en çok da yönetimin yüzünü güldürdü. Siyah-beyazlılar taraftarların bu ilgisinin hem satış rekoru hem de turu getireceğine inanıyor. Beşiktaşlı taraftarlar, önceki gün satışa sunulan yaklaşık 10 bin biletin tamamını tüketirken, kombinelilerle birlikte perşembe günü tribünde 40 bin kişinin olması bekleniyor. Kartal Yuvası mağazalarından sorumlu yönetici Hüseyin Mican “Son iki sezondur takımımızın başarısı satışları da artırdı. Geçen seneye nazaran ciro olarak 6 misline ulaştık. 11 milyondan 65 milyona çıktık. Hedefimiz mayıs ayında 90-100 milyona çıkmak. Lyon maçına kadar bir kampanyamız var, rekor satış bekliyoruz” dedi. Mican, şampiyonluğa sonuna kadar inandıklarını da sözlerine eklerken “Yeni sezon formalarımız ise 13 Temmuz’da satışa çıkacak ve inşallah üstünde 3 yıldız olacak” ifadelerini kullandı.