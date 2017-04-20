Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğum günü olan Başkan Çavuşoğlu, dün akşam yönetim kurulu üyeleri ve arkadaşlarıyla futbol maçı yapmak üzere kulüp tesislerine geldi. Başkan Çavuşoğlu antrenman sahasında 2'nci başkan Kamil Köseoğlu, Asbaşkan Bilal Gömeç ve Dilaver Çekiç, futbol şube sorumlusu Fahri Özçelik, başkan yardımcıları Mehmet Uslu, Enver Vural ve Muhammet Çetin, yönetim kurulu üyeleri Muharrem Göçmentürk ve Veysel Çetin, Teknik Direktör Safet Susic, yardımcı antrenör Elvir Baliç, takım kaptanı Haydar Yılmaz, Efecan Karaca ve Emre Akbaba, idari personel ve arkadaşları tarafından karşılandı.

Başkan Çavuşoğlu'na çeşitli hediyeler verildi

Üzerinde fotoğrafı yer alan doğum günü pastasının mumlarını söndüren başkan Çavuşoğlu, pastayı 2'nci Başkan Kamil Köseoğlu ve Teknik Direktör Safet Susic ile birlikte kesti. Daha sonra başkan Çavuşoğlu'na üzerinde ismi yazan 10 numaralı Alanyaspor forması, fotoğraf albümü ve çeşitli hediyeler verildi. Doğum günü sürprizi için katılanlara teşekkür eden başkan Çavuşoğlu daha sonra tebrikleri kabul etti. Başkan Çavuşoğlu'na bir sürpriz de taraftarlardan geldi. Şimşekler grubu üyeleri maç sonunda başkan Çavuşoğlu'na havai fişek, meşale ve tezahüratlarla sürpriz yaptı. Çavuşoğlu, grup lideri Fatih Arslan ve üyelerine teşekkür ederek fotoğraf çektirdi.