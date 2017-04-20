Süper Lig’in 28. haftasında TT Arena’da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus’un yöneteceği açıklandı. Bu dev derbide Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.
24. DERBİSİ
Fırat Aydınus, 2004-2005 sezonunda ilk derbisini Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasıyla yaşadı. Bu maçla birlikte toplam 23 derbi mücadelesi yönetti. Deneyimli hakem, bu hafta TT Arena’daki maçla birlikte kariyerindeki 24. derbiyi yönetecek.
FENERBAHÇE KAZANIYOR
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi heyecanını Fırat Aydınus, ilk kez 2007-2008 sezonunda Ülker Stadyumu’nda yaşadı. Bu maçta sarı-lacivertliler, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Aydınus, iki takım arasında bugüne kadar 8 mücadelede düdük çaldı. Bu maçlarda 2 kez sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrılırken, 3 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 3 mücadeleden ise kazanan taraf çıkmadı.
TOPLAM 7 KIRMIZI, 40 SARI KART ÇIKARILDI
Aydınus, yönettiği Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde 7 kez kırmızı, 40 kez de sarı kart çıkarttı. 43 yaşındaki hakem, Galatasaray’a 3 kırmızı, 21 sarı kart gösterirken, Fenerbahçe’ye ise 4 kırmızı, 19 da sarı kart çıkardı.
Fırat Aydınus’un bugüne kadar yönettiği derbiler şöyle:
2004-2005
Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 1
Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0
2005-2006
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 2
Beşiktaş: - Galatasaray: 2
2006-2007
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 0
Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 1
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 2
2007-2008
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0
2008-2009
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2009-2010
Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 0
Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1
2010-2011
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
2011-2012
Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 2
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 0
2013-2014
Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 3
2014-2015
Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0
2015-2016
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1