Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte o açıklamalar:

''Mitrovic'e nasıl sıra geldi? Neden sıra geldi? Fabri bile penaltı atsaydı ama Mitrovic keşke penaltı atmasaydı, çünkü maç içerisinde de çok kötüydü, keşke ona penaltı attırmasaydık. Penaltıyı daha atmadan önce kaçırmıştı. Mitrovic ve Tosic güce dayalı değil teknik vurmalıydı.

UEFA'nın başında elenirsin sorun değil ama buraya kadar gelmişken elenmek çok üzücü, keşke sonuna kadar gidebilseydik.

Bu tip bir maçta Oğuzhan Özyakup'un ekstra oynaması gerekiyordu ama performansı tam tersi aşağılara düşüyor. Bugün çok fazla hakemle uğraştı, bu eski tip kaptanlık bunlara gerek yok.

Bir kere Şenol Güneş, bugün çok kötüydü, ne yaptıysa olmadı, çözüm üretemedi bunu izledik. Rakibin hamlelerinden sonra Beşiktaş biraz baskı kurdu gol attı ama Lyon eski oyununa geri dönünce kontrolü yine eline aldı. Şenol Güneş'in bugün performansı yetersizdi.

Talisca bugün uçtu gitti, artık 25 milyon euroluk bir oyuncu oldu, 1+1 opsiyonu var ama belki opsiyonu satılabilir. Bakalım Beşiktaş onu kadroda tutabilecek mi?''

Fabri'den özür diliyorum, ilk maçtan sonra onu affetmeyeceğim demiştim ama bugün öyle kurtarışlar yaptıki ben onu affetiğim gibi onun bize hakkı geçti. Fabri beni affetsin ondan özür diliyorum.

Atiba'yı bugün beğenmedim ama bugün kaç defa Mitrovic'in açığını kapattı izlersen görürsün. Bu sezon Lyon çok iyi oynadı, Lacazette bugün santrafor değil orta saha gibi oynadı.