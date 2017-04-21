Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Fenerbahçe ile pazar günü ‘ölüm kalım’ niteliğinde bir maça çıkacak Galatasaray’ın en büyük kozlarından biri Lukas Podolski olacak. Teknik Direktör Igor Tudor’un son maçta yedek bıraktığı Alman yıldız, 2 haftadır Fenerbahçe derbisine çok özel hazırlanıyor. Galatasaray formasıyla son derbisine çıkacak tecrübeli futbolcu sarı-kırmızılı taraftarlara harika bir veda yapmak istiyor. Antrenmanlarda oldukça hırslı olan ve performansıyla arkadaşlarını dahi şaşırtan Podolski, Tudor’dan formayı kaptı. Bu sezon ligde toplam 6 gol kaydeden, Alman futbolcu bunların 3’ünü Hırvat çalıştırıcı döneminde kaydetti; yani çok kısa bir zaman diliminde...

Tek isteği

Igor Tudor’un Galatasaray kariyeri Rize maçıyla başladı. Poldi, Tudor döneminde forma giydiği her iki maçtan birinde fileleri havalandırmayı başardı. Ancak ilginç olan Podolski bir hafta atıp, bir haftayı pas geçmesi oldu. Rize deplasmanında kaleciyi avlayan tecrübeli golcü, Beşiktaş derbisinde tüm arkadaşları gibi suskun kaldı. Gençlerbirliği maçında takımını 2-1 öne geçiren golü kaydeden Podolski bir sonraki hafta Trabzon’da kayıpları oynadı. 4-0’lık Adana galibiyetinde gol perdesini açan isim olan Podolski, Başakşehir faciasına ise dur diyemedi. Poldi’nin son istatistiğine göre bu hafta Fenerbahçe ağlarını havalandırması gerekiyor. Zaten onun da en büyük hayali bu…