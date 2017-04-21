Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Şampiyonluk yarışından kopan, Avrupa’dan elenen Fenerbahçe, Arena’dan zaferle ayrılarak taraftarının gönlünü almayı hedefliyor. Dün idman öncesi oyuncularıyla bir toplantı yapan Teknik Direktör Dirk Advocaat “Derbi maçları tarih yazar, kazanırsanız her şey unutulur” sözleriyle alınacak galibiyetin önemine dikkat çekti. “Galatasaray’ı evinde yenersek bütün kötü anılar silinir” diyen Hollandalı, “Şu ana kadar taraftarımızın beklentilerini karşılayamadık. Ancak her şeyi değiştirmek sizin elinizde. Bir galibiyet camiada bayram havası estirir. Hem tribünlerle barışırız hem de önümüz açılır” açıklamasında bulundu.

Takım olun yeter

Ligde ikincilik hedeflerinin sürdüğünü hatırlatan Dirk Advocaat “Ayrıca bizi bekleyen bir kupa var. Derbi zaferi bize ihtiyacımız olan morali ve desteği sağlayacaktır” sözleriyle 90 dakika sonunda elde edebilecekleri kazanımlara dikkat çekti. Arena’da kazanmak için takım olmaları gerektiğini söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, “Kimsenin sizin yeteneklerinizden şüphesi yok. Türkiye’nin en iyi oyuncu grubusunuz. Ancak futbol bir takım oyunu. Bunun gereklerini yerine getirmek zorundasınız. Herkes sahaya gerçek kimliğini yansıtmalı ve kazanmak için savaşmalı. Gerisi zaten kendiliğinden gerçekleşecektir” diyerek oyuncularını motive etti.