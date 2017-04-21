Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, penaltı atışlarıyla UEFA Avrupa Ligi’ne veda ettikleri Lyon maçının ardından açıklamlarda bulundu. Takımıyla gurur duyduğunu belirten Güneş, “Mayıs ayını göremedik, üzgünüz. Alnımız ak, başımız dik. En azından kazanarak elendik” dedi. Oyuncularına maç öncesi penaltı çalışması yaptırmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Penaltı çalışmalarını eskiden çok yaptım, bir şey fark etmiyor.Zaten Quaresma, Adriano ve Oğuzhan çıktılar. Hiçbir oyuncumu penaltı kaçırdığı için ya da gol atamadığı için sorgulamak istemiyorum” diyerek futbolcularına sahip çıktı. Şenol Güneş ayrıca maçta Lyonlu futbolcuların beklediklerinin aksine oyunu çirkinleştirmediklerini söyledi.

Yeni sezonda görevde

Avrupa’da bu sezon oynadıkları hiçbir maçta ezilmediklerini vurgulayan Güneş, “Sadece Kiev’de olağanüstü bir maç oynadık. Onun da şartları farklıydı. Futbol adına iyi işler yaptık. UEFA Avrupa Ligi’nden elendiğimiz için lige odaklanacağız. Umarım gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılıp gruptan çıkacağız” dedi. Güneş bu sözleriyle gelecek sene Beşiktaş’ın başında olacağını da açıklamış oldu. Öte yandan maç sonrası sosyal medyadaki paylaşımlarda Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarların alaycı yorumları, Trabzonsporlu taraftarların ise tebrikleri hatırlatılınca Güneş, “Kaos, kavga, spekülasyonlarla uğraşmıyoruz. Küçük insanlar küçük işlerle uğraşır. Her camiada küçük insanlar vardır” dedi.