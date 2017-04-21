Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, pas organizasyonlarının yanı sıra taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı. Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.