Fenerbahçe'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, pas organizasyonlarının yanı sıra taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı. Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.
Fenerbahçe'de derbi mesaisi
21.04.2017 - 17:12 | Son Güncelleme: 21.04.2017 - 17:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.
Etiketler : Fenerbahçe,derbi mesaisi,galatasaray,
466724 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/466724.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
27
18
7
2
54
23
31
61
2
Başakşehir
27
16
8
3
51
22
29
56
3
Fenerbahçe
27
14
8
5
50
26
24
50
4
Galatasaray
27
15
4
8
50
32
18
49
5
Trabzonspor
27
13
5
9
31
27
4
44
6
Antalyaspor
27
12
7
8
32
32
0
43
7
Konyaspor
27
10
9
8
32
33
-1
39
8
Kasımpaşa
27
10
6
11
38
37
1
36
9
Gençlerbirliği
27
9
9
9
26
27
-1
36
10
Bursaspor
27
10
5
12
29
35
-6
35
11
Osmanlıspor FK
27
8
10
9
35
32
3
34
12
Alanyaspor
27
10
4
13
45
50
-5
34
13
K.D.Ç. Karabük
27
10
4
13
30
37
-7
34
14
Akhisar Bld.
27
8
6
13
21
38
-17
30
15
Kayserispor
27
7
6
14
35
49
-14
27
16
Ç. Rizespor
27
6
5
16
27
43
-16
23
17
Gaziantepspor
27
6
4
17
26
46
-20
22
18
Adanaspor
27
5
5
17
24
47
-23
20
28. Hafta Maçları
21.4.2017
Atiker Konyaspor - Gaziantepspor
21.4.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Kasımpaşa
22.4.2017
Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir Fk
22.4.2017
Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
22.4.2017
Antalyaspor - Trabzonspor
22.4.2017
Gençlerbirliği - Kayserispor
23.4.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Bursaspor
23.4.2017
Galatasaray - Fenerbahçe
24.4.2017
Beşiktaş - Adanaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
28
16
5
7
42
28
14
53
2
Eskişehirspor
28
14
9
5
48
34
14
48
3
Sivasspor
28
13
9
6
38
24
14
48
4
Giresunspor
28
13
7
8
36
28
8
46
5
Ümraniyespor
28
12
9
7
34
26
8
45
6
Göztepe
28
12
7
9
41
40
1
43
7
Boluspor
28
12
5
11
43
47
-4
41
8
Altınordu
28
10
9
9
35
35
0
39
9
Balıkesirspor
28
8
11
9
46
35
11
35
10
Adana Demirspor
28
8
13
7
39
37
2
34
11
Denizlispor
28
10
7
11
40
39
1
34
12
Elazığspor
28
10
8
10
35
31
4
32
13
Samsunspor
28
8
7
13
21
32
-11
31
14
Manisaspor
28
8
9
11
40
43
-3
30
15
Şanlıurfaspor
28
7
8
13
32
38
-6
29
16
Gaziantep BŞB
28
6
7
15
30
42
-12
25
17
Bandırmaspor
28
6
7
15
30
44
-14
25
18
Mersin İ.Y.
28
6
9
13
26
53
-27
24