Sağ dirseğindeki sakatlık nedeniyle 20 Mart-2 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Miami Açık'ta mücadele edemeyen Sırp tenisçi Djokovic, Monte Carlo'da istediğini bulamadı. Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasındaki çeyrek final mücadelesinde Djokovic ile Belçikalı tenisçi Goffin karşı karşıya geldi. Dünya sıralamasında 13. basamakta bulunan Goffin, 2 saat 37 dakika süren müsabakada Djokovic'i 6-2, 3-6 ve 7-5'lik setler sonucunda 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.