Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Avrupa yolundaki kritik virajda bugün Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Onur Recep Kıvrak’ın yerine Kosta Rikalı kaleci Estaban Alvarado görev alacak. Bu mecburi değişiklik kafalarda soru işaretlerine yol açıyor. Çünkü en son 337 gün önce lig maçına çıkan Esteban, Kasımpaşa karşılaşmasında kalesinde 6 gol görmüştü. Kosta Rikalı file bekçisi bir önceki haftada ise 7-0 kaybedilen Antalyaspor maçında da kaleyi koruyan isimdi. Antalya Arena’daki faciadan sonra aynı statta tekrar kaleye geçecek olan Esteban taraftarlara mesaj gönderdi.

İmza atması bekleniyor

Bu sezonun 28. haftasında ilk kez 11’de sahaya çıkacak olan Esteban “Bana güvenin. Onur’u aratmayacağım. Antalyaspor maçını kazanacağız” diyerek güvence verdi. Kosta Rikalı kaleci bu sezon forma giydiği 8 kupa maçında ise sadece 3 gol yemişti. Öte yandan sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek olan Esteban ile Trabzonspor görüşmelerini sürdürüyor. Profesyonelliği ve çalışmasıyla teknik direktör Ersun Yanal’ın beğendiği oyuncular arasında yer alan Kosta Rikalı kaleci ile aradaki ufak pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı öğrenildi. Bordo-mavililer iç transferde daha önce Okay Yokuşlu ve Yusuf Yazıcı’ya imza attırmıştı.