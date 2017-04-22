Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Galatasaray derbisinde bütün planlarını galibiyet üzerine kuran Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, oyuncularıyla tek tek ilgilenirken özellikle üç isim üzerinde hassasiyet gösteriyor. Savunma konusunda sıkıntısı olmayan Hollandalı gol yollarında yaşadıkları kısırlığı aşmak için Robin van Persie, Josef de Souza ve Jeremain Lens’i özel olarak hazırlıyor. Takıma RvP’yi bol pasla beslemeleri için talimat veren Advocaat, son haftaların golcü ismi Josef’i ise hücum bölgesine yakın oynatarak opsiyonlarını arttırmayı hedefliyor. Ancak Hollandalı çalıştırıcının asıl silahı, bu sezon skora en çok katkı yapan isim Jeremain Lens olacak.

Markajdan kaçacak

Lens’i ikinci golcü olarak kullanmayı planlayan Dirk Advocaat, markajda kalmasını istemediği vatandaşına sınırsız serbestlik verecek. Lens maça sağ açıkta başlayacak ancak saha içinde sürekli yer değiştirecek. Gizli 10 numara gibi oynayacak Hollandalı tüm hücum organizasyonlarını yönetirken, kendisine bu konuda Josef yardımcı olacak. Advocaat, Lens’in üzerindeki baskıyı en aza indirgemek için sambacıyı ileri sürüp Galatasaray savunmasını rahatsız edecek. Lens bir yandan oyun kurarken bir yandan da savunmanın arkasına atılacak toplarda süratini kullanıp skor üretmeye çalışacak.