Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde maçın sonucunu kaleciler belirleyecek.

DERBİDE KİLİT ROL OYNAYACAKLAR

Muslera ve Volkan Demirel, kulüpleri için simgeleşmiş isimler. İki kaleci de oldukça tecrübeli ve takımlarının başarılarında başrol oynuyorlar.

Volkam Demirel 15 yıldır Fenerbahçe'nin kalecisi koruyor ve derbi tecrübesi oldukça fazla. Muslera'nın ise 6 yıllık Galatasaray kariyeri kupalarla dolu.

Süper Lig'in en iyileri arasında olan iki kaleci, 23 Nisan Pazar günü TT Arena'da oynanacak derbinin kilit isimleri olacak.

MUSLERA DAHA ÇOK GOL YEDİ

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, bu sezon sarı-kırmızılı ekibin tüm maçlarında forma giydi. 27 maça çıkan Muslera 32 gol yerken, 7 maçta kalesinde gol görmedi.

Galatasaray formasıyla 16 Fenerbahçe derbisine çıkan Muslera, sahadan 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrıldı.

Sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe formasını 22 maçta giyen Volkan Demirel ise 20 gol yerken, 8 maçta kalesini gole kapattı.

Volkan 31 Galatasaray derbisinde takımının formasını terletirken bu maçlardan 15'ini Fenerbahçe kazandı, 8'i berabere bitti, 8 tanesini de Galatasaray kazandı.

Avrupa Kupaları'na katılma yolunda son derece önemli olan derbide daha iyi olan kaleci takımına galibiyeti getirebilir.