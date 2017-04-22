Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir kafilesindeki bazı futbolcular ve kulüp çalışanları, maç sonunda görüntü alan bir televizyon kanalının kameraman ve muhabirine saldırdı. Olayda yaralanan muhabir ve kameraman polise giderek şikayetçi oldu.

Maç sonunda teknik direktörler basın toplantısı yaparken Medipol Başakşehirli Emre Belözoğlu, tel örgüler arkasında kendisine sevgi gösterilerinde bulunan bazı taraftarlarla konuştu.

İddiaya göre bu sırada arka taraftan bir taraftar küfür etti.

MUHABİR VE KAMERAMANA SALDIRDILAR

Bunun üzerine küfür eden taraftara tepki gösteren Emre Belözoğlu ve bazı futbolcular, ardından da A Spor muhabiri Selman Kutlu ve görüntü alan kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım'a saldırdı. Saldırı sonucu yaralanan iki gazeteciyi polis futbolcuların arasından güçlükle aldı.

POLİS ARAYA GİRDİ, GAZETECİLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Polisin araya girmesiyle uzaklaştırılan futbolcular otobüse bindirildi. Olayda başından yaralanan Selman Kutlu ile kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım hastaneye götürüldü. İki gazeteci polise giderek şikayetçi oldu.

Medipol Başakşehir'de forma giyen Ufuk Ceylan ve Volkan Babacan, maç sonunda çıkan tartışmada gazeteciyi yumrukladı. Yalçın Ayhan ise basın mensubuna tekme attı.

Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir kafilesindeki bazı futbolcular ve kulüp çalışanları, maç sonunda görüntü alan bir televizyon kanalının kameraman ve muhabirine saldırdı. Olayda yaralanan muhabir ve kameraman polise giderek şikayetçi oldu.

Ortaya çıkan görüntülerde ise Volkan Babacan ve Ufuk Ceylan'ın gazeteciyi yumrukladığı ve ittiği görülüyor. Kargaşada ise defans oyuncusu Yalçın Ayhan, basın mensubuna tekme atıyor.