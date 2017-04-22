Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü oynanan maçta Real Madrid'e uzatmalarda elenen Bayern Münih, ligde de Mainz 05 engeline takıldı. Almanya'da üst üste 5. şampiyonluğu kovalayan Bavyera ekibi, 2 kez geri düştüğü maçta 2-2 beraberliğe razı oldu.

Gelecek hafta Almanya Kupası yarı finalinde Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek Bayern Münih, maça kötü bir start yaparken Bojan Krkic 4. dakikada konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Levin Öztunalı, Mainz'ı 2 farklı üstünlüğe taşıyacak pozisyondan yararlanamadı. 16. dakikada Arjen Robben'in golüyle Bayern skoru 1-1'e getirdi.

Konuk ekibin kazandığı penaltı atışında, Daniel Broinski sakatlığı nedeniyle oynayamayan Manuel Neuer'in yerine kaleyi koruyan Sven Ulreich'i avladı ve konuk ekibi 2-1 öne geçirdi.

İkinci yarıya iyi başlayıp maçta yüzde 70 topa sahip olma oranına rağmen Bayern 73. dakikada Thiago Alcantara'yla tek gol bulabildi ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonuca rağmen Bayern Münih, bir maç fazlasıyla en yakıp takipçisi Leipzig ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı. Küme düşme potasından uzaklaşmak isteyen Mainz ise puanını 33 yaptı.

Almanya'da günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Hamburger SV 1 : 2 Darmstadt

Ingolstadt 2 : 4 Werder Bremen

E. Frankfurt 3 : 1 Augsburg

Bayern Munich 2 : 2 Mainz 05

Hertha Berlin 1 : 0 Wolfsburg