Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadece İspanya'da değil tüm dünyadaki sporseverlerin merakla beklediği El Clasico 2017, bugün saat 21.45'te oynanacak. Bein Sports 3 kanalından yayınlanacak karşılaşmada bir maç eksiği ile lider olan Real Madrid'in 75, ikinci Barcelona'nın ise 72 puanı bulunuyor. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak maçta Barcelona'nın iddiasını sürdürmek için kazanmaktan başka çaresi yok. Kart cezalısı Neymar'ın yokluğu, Barcelona için önemli bir sorun olarak görülüyor.

ARDA ZOR GÖZÜKÜYOR

Barcelona formasıyla son olarak 12 Mart 2017'deki Deportivo maçında sahaya çıkan Arda Turan'ın bugün sahada yer alıp almayacağı maç saatinde belli olacak. Neymar'ın cezası sebebiyle şansı bulunsa da sakatlığından dolayı bir süredir tam randımanla çalışamayan Arda yerine Denis Suarez'in oynama ihtimali daha yüksek görülüyor.

MESSİ 3 YILDIR KAYIP!

El Clasico tarihinin en golcü ismi olan Lionel Messi, 2014 yılında elde ettikleri 4-3'lük zaferde yaptığı hattrick'ten beri suskunları oynuyor. Derbi tarihinde 33 maça çıkıp 21 gol atan Arjantinli efsane, son 3 yıldır çıktığı hiçbir Real Madrid maçında ağları sarsamadı.