Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünkü Rize-Başakşehir maçı sonrası kelimenin tam anlamıyla rezalet yaşandı. Teknik direktörlerin basın toplantısı yaptığı sırada Medipol Başakşehirli Emre Belözoğlu tel örgüler arkasında kendisine sevgi gösterilerinde bulunan bazı taraftarlarla görüştüğü sırada arkadan gelen bir taraftar küfretti. Belözoğlu ve takım arkadaşları taraftara tepki gösterdiği sırada görüntü alan A Spor muhabiri Selman Kutlu ve kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım’a saldırdı. Saldırıya uğrayan ve yaralanan iki gazeteciyi polis futbolcuların arasından güçlükle aldı. Olayda başından yaralanan Selman Kutlu ile kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım hastaneye götürüldü.



Babacan boğazıma sarıldı

Yaralanan Kutlu, “Volkan Babacan boğazımı sıkarak kameramı indirmeye çalıştı. Bu sırada ismini bilmediğim Başakşehirli bir sorumlu, Yalçın Ayhan ile gelip yüzüme vurmaya başlayarak beni yere düşürdü. Bir polis memuru korumak için benim üzerime yattı. Başakşehir’in yedek kalecisi Ufuk Ceylan ve Barbaros olduğunu öğrendiğim tercüman ile adını bilmediğim mavi yelekli bir kişi yerde başıma vurmaya devam etti” şeklinde ifade verdi. Kutlu, ifadesinde, kaleciler Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve futbolcu Yalçın Ayhan ile kamera kayıtlarından kendisine vurduğu tespit edilecek bütün kişilerden “Kasten yaralama ve hakaret” iddiası ile şikayetçi olduğunu belirtti.



Ünlü: Ceza gelebilir

Tahkim Kurulu eski üyesi, spor hukukçusu avukat Taner Ünlü konuyla ilgili olarak FutbolArena’ya yaptığı açıklamada, “Federasyon bu görüntüler üzerinden ceza verebilir. Federasyon disiplin müfettişinin temsilci raporunda yer alması halinde bu olayla ilgili disiplin soruşturması açılması gerekir” şeklinde konuştu.



Selman Kutlu’nun olayda başı yarıldı. ​

Şampiyonluk istemiyorum

Olaylara çok sinirlenen Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın futbolcularına sert çıktığı ve, “Böyle şampiyon olacağımıza hiç olmayalım. Biz kolej takımı olma ruhunu önemsiyoruz. Bunun hesabı sorulacaktır” dediği öğrenildi. Basın mensuplarından özür dileyen ve, “Taraftarımızın içine sızan provokatörlerin takipçisi olacağız” ifadelerini kullanan Gümüşdağ’ın bugün bir toplantı yaparak bazı futbolcularla yolları ayırabileceği belirtildi.