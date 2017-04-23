Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Trabzonspor Kulübü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kutlama yaptı. Kulüp binasında gerçekleşen etkinliğe Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen, Teknik Direktör Ersun Yanal, teknik heyet, çocukları ve eşleri ile beraber futbolcularla birlikte ve U12 takımında yer alan Mert Erol, Berkay Pişiren, Efkan Şener ve Caner Uzun katıldı.

"Çocuklarımızın hizmetkarı olmalıyız"

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, çocukların hizmetkarı almaları gerektiğini belirterek, "23 Nisan 1920 tarihi, Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı tarihtir. Dün olduğu gibi bugün de milletimizin geleceği çocuklara emanettir ve bu günü Atatürk tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Çocuklarımız büyüyecek, bu ülkenin bilim insanları, sanatçıları, doktorları, idarecileri, siyasetçileri, kulüp yöneticileri olacaktır. Bugün buradaki bu temsili uygulama; koltuk devri de aslında bunu anlatıyor. Hepimizin bir zamanlar çocuk olduğunu; umutlarımızın, hayallerimizin olduğunu, ne mutlu ki bu kardeşlerimizin hayallerini bir günlüğüne de olsa gerçekleştirebildik. Onlara yeni hayaller kurmaları, hayallerine ulaşabilmek adına daha çok çalışmaları için güç verdik" dedi.



"Biz, çocuklarımızın hizmetkarı olmalıyız" diyen Çubukçu, "Onların iyi yetişmesi, vatanına milletine bağlı, bilimin ve sanatın ışığında, Atatürk’ün izinde büyümeleri için çaba göstermeliyiz. Onlar bu ülkenin istikbali. Bu kulübün; Trabzonsporumuzun da geleceği onlar. Bizler sadece emanetçileriz. Ben bu minik kardeşlerimin ve tüm çocuklarımızın büyüdüklerinde kulübümüze ve ülkemize büyük hizmetler kazandıracağından kuşku duymuyorum” ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal: “Çocuklar geleceğimiz”

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, “Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara gereken önemi vererek, çok iyi yetiştirmemiz gerekir” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Asbaşkan Ahmet Çubukçu, başkanlık koltuğunu Mert Erol’a, Teknik Direktör Ersun Yanal ise Caner Uzun’a devretti.

Minik başkan koltuğa oturdu

Başkanlık koltuğunu devralan minik başkan Mert Erol, büyüyünce hayallerini gerçekleştirebileceğine inandığını belirterek, "Öncelikle bu koltuğu bana devreden Başkanımıza ve Asbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada bütün Trabzonsporlu çocukları, arkadaşlarımı temsil ettiğim için ayrıca gurur ve mutluluk duyuyorum. Bir günlüğüne de olsa burada olmak çok güzel, çok farklı bir duygu. Büyüyünce hayallerimi gerçekleştirebileceğime, bunu başarabileceğime şimdi daha çok inanıyorum. Bugün bizim bayramımız. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet tarihinin en anlamlı günlerinden biri olan 23 Nisan'ı biz çocuklara armağan etti. O eğer 19 Mayıs 1919’da Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasaydı, bizim büyük dedelerimiz, ninelerimiz, bu ülkeyi kurtarmak için mücadele etmeseydi, bugün belki de hiçbirimiz burada olamayacaktık Kutladığımız bir 23 Nisanımız, her şeyden çok sevdiğimiz Trabzonsporumuz bile belki var olmayacaktı. O yüzden her hikayede olduğu gibi, bizim hikayemizde de başlangıç çok önemlidir. Ben bir günlüğüne de olsa Trabzonspor Başkanı olarak, tüm taraftarlarımıza, futbolcu abilerime; Trabzon halkına ve tüm kamuoyuna köklerinizi unutmayın diyorum. 19 Mayısları, 23 Nisanları, 29 Ekimleri unutmayın” diye konuştu.