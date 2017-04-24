Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak yer alan mesajda, "Gaziantepspor Kulübü futbolcularından Frantisek Rajtoral'ın hayatını kaybettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden Rajitoral'ın ailesi ve yakınları başta olmak üzere tüm Gaziantepspor camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.