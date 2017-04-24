Ligde üst üste aldığı 3 galibiyetle Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası hazırlıklarına da başladı. Galatasaray galibiyetinin ardından hız kesmeden antrenmanlarını sürdüren sarı-lacivertli takım, kupa yarı finalinde karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının ilk provasını yaptı. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nnde yapılan ve yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenmanda, Galatasaray maçına ilk 11’de başlayan isimler rejenerasyon çalışması yaptı. Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleşen çalışmada diğer futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı, pas organizasyonlarının ardından dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla noktaladı. Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Fenerbahçe’de kupa mesaisi başladı
24.04.2017 - 16:16 | Son Güncelleme: 24.04.2017 - 16:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray deplasmanında 1-0 kazanan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda çarşamba günü karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Etiketler : fenerbahçe,kupa mesaisi,
467484 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/467484.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
27
18
7
2
54
23
31
61
2
Başakşehir
28
16
9
3
54
25
29
57
3
Fenerbahçe
28
15
8
5
51
26
25
53
4
Galatasaray
28
15
4
9
50
33
17
49
5
Trabzonspor
28
14
5
9
34
27
7
47
6
Antalyaspor
28
12
7
9
32
35
-3
43
7
Gençlerbirliği
28
10
9
9
28
28
0
39
8
Konyaspor
28
10
9
9
33
35
-2
39
9
Osmanlıspor FK
28
9
10
9
36
32
4
37
10
Kasımpaşa
28
10
7
11
38
37
1
37
11
K.D.Ç. Karabük
28
10
5
13
30
37
-7
35
12
Bursaspor
28
10
5
13
30
40
-10
35
13
Alanyaspor
28
10
4
14
45
51
-6
34
14
Akhisar Bld.
28
9
6
13
26
39
-13
33
15
Kayserispor
28
7
6
15
36
51
-15
27
16
Gaziantepspor
28
7
4
17
28
47
-19
25
17
Ç. Rizespor
28
6
6
16
30
46
-16
24
18
Adanaspor
27
5
5
17
24
47
-23
20
28. Hafta Maçları
21.4.2017
Atiker Konyaspor 1 - 2 Gaziantepspor
21.4.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 0 Kasımpaşa
22.4.2017
Çaykur Rizespor 3 - 3 Medipol Başakşehir Fk
22.4.2017
Aytemiz Alanyaspor 0 - 1 Osmanlıspor Futbol Kulübü
22.4.2017
Antalyaspor 0 - 3 Trabzonspor
22.4.2017
Gençlerbirliği 2 - 1 Kayserispor
23.4.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 5 - 1 Bursaspor
23.4.2017
Galatasaray 0 - 1 Fenerbahçe
24.4.2017
Beşiktaş - Adanaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
29
16
6
7
43
29
14
54
2
Eskişehirspor
29
14
10
5
50
36
14
49
3
Sivasspor
29
13
10
6
40
26
14
49
4
Giresunspor
29
13
8
8
37
29
8
47
5
Ümraniyespor
29
12
10
7
36
28
8
46
6
Göztepe
29
13
7
9
44
42
2
46
7
Boluspor
29
13
5
11
47
48
-1
44
8
Altınordu
28
10
9
9
35
35
0
39
9
Balıkesirspor
28
8
11
9
46
35
11
35
10
Elazığspor
29
11
8
10
37
32
5
35
11
Adana Demirspor
29
8
13
8
41
40
1
34
12
Denizlispor
28
10
7
11
40
39
1
34
13
Samsunspor
29
8
7
14
22
34
-12
31
14
Manisaspor
28
8
9
11
40
43
-3
30
15
Şanlıurfaspor
28
7
8
13
32
38
-6
29
16
Gaziantep BŞB
28
6
7
15
30
42
-12
25
17
Bandırmaspor
29
6
7
16
31
48
-17
25
18
Mersin İ.Y.
29
6
10
13
28
55
-27
25