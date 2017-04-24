Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde üst üste aldığı 3 galibiyetle Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası hazırlıklarına da başladı. Galatasaray galibiyetinin ardından hız kesmeden antrenmanlarını sürdüren sarı-lacivertli takım, kupa yarı finalinde karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının ilk provasını yaptı. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nnde yapılan ve yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenmanda, Galatasaray maçına ilk 11’de başlayan isimler rejenerasyon çalışması yaptı. Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleşen çalışmada diğer futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı, pas organizasyonlarının ardından dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla noktaladı. Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.