Stat: Balıkesir Atatürk Statı
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Engin Erdem xx, Soner Maraş xx
Balıkesirspor: Atilla xx, Eray Ataseven xx, Mehmet Boztepe xx (Doğa İşeri dk. 80 x), Bekamenga x (Oğuzhan dk. 58 x), Okan xx, Cüneyt Köz xx, Burak Çalık xx (Rahmi Anıl dk. 90+3 ?), Glumac xxx, Bülent Cehavir xx, İshak Çakmak xxx, Abdulkadir Özgen xx
Yedekler: Vukovıc, Çağatay, İbrahim, Akçan Deniz
Teknik Direktör: Can Cangök
Altınordu: Berke xx, Uğur Arslan xx, Yusuf Acer xx, Sinan xx, Serkan xx (Alican dk. 81 x), Fatih xx (Hasan Kabze dk. 59 x), Erdoğan xx, Arif xx (Oğulcan dk. 72 x), Barış xx, Yusuf Abdioğlu xx, Okan Derici xx
Yedekler: Erce, Seydi, Yusuf Yalçın, Ali Mert
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Barış (dk. 48) (Altınordu), Abdulkadir (dk. 64) (Balıkesirspor)
Sarı kart: Glumac (Balıkesir)