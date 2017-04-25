Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Koskoca bir hayal kırıklığı, öfke ve tepki... Galatasaray’ı an itibarıyla tanımlayan kavramlar bunlar... Şampiyonluk parolasıyla girilen sezonda sarı-kırmızılıların 4’üncülük koltuğu bile tehlikeye girdi. Beşiktaş derbisinin kaybedilmesinin ardından şampiyonluğu “Kaf Dağı’nın” arkasına bırakan Cimbom, peş peşe gelen Başakşehir ve Fenerbahçe mağlubiyetleriyle de Devler Ligi hedefinden çok çok uzakta kaldı. 9 Nisan’da Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarıyla ilgili konuşan Başkan Dursun Özbek “Her iki maçın ardından da galibiyetleri kutlayacağımıza inanıyorum” açıklaması yapmıştı. Galatasaray iki maçta gol dahi atamadı. Ve gelinen noktadan camianın ve taraftarın faturayı kestiği isim tabii olarak Özbek oldu.

İstifa da erdemdir

Taraftarlar birçok mecradan Dursun Özbek ve yönetimini istifaya davet ederken, bazı genel kurul üyeleri de Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yönetime tepki gösterdi. “İstifa da bir erdemdir” sözleriyle Galatasaray Başkanı’na çağrıda bulunulurken, olağanüstü seçime gidilmesi konusunda kulis çalışmaları başladı. Pazar akşamı alınan mağlubiyetle büyük bir yıkım yaşayan Dursun Özbek’in, bugünkü yönetim kurulu toplantısının ardından flaş kararlar alınabileceği belirtildi.

Özbek derbi kazanamadı

Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığı’nı 23 Mayıs 2015’te Duygun Yarsuvat’tan devraldı. O sezonki takım Ünal Aysal’ın oluşturduğu Yarsuvat’ın zirveye taşıdığı ekipti. Özbek, bu ekiple başkanlığının ikinci gününde Beşiktaş derbisinde galibiyet gördü. Ancak Dursun Özbek’in yönetimindeki sarı-kırmızılı takım iki sezondur ne Fenerbahçe’yi ne de Beşiktaş’ı devirebildi.