Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye yelkeni Avrupa Laser 4.7 Gençler Şampiyonası’nda tarih yazdı. 15-22 nisan 2017 tarihleri arasında İspanya’nın Murcia kentinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada milli sporcumuz Yiğit Yalçın Çitak Avrupa şampiyonu unvanına erişirken bir diğer başarılı sporcumuz Yılkan Timurşah ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Böylece Türkiye yelkeni ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda ilk 2 sırayı elde etmiş oldu. Yarışta kendisine 9. sırada yer bulan Efe Ağan ise ödül almaya hak kazandı.

Ece Asya İkizler bronz madalya kazandı



Şampiyonanın kızlar kategorisinde ise İlyada Veziroğlu 4. olma başarısını gösterdi. 1001 sporcunun katıldığı bu kategoride Ece Asya İkizler genel klasmanda 10., U16 kategorisinde ise Avrupa üçüncülüğüne ulaştı.

‘Sporcularımız bizi gururlandırdı’



Büyük bir başarıya imza attıklarını dile getiren Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak “Sporcularımızın çalışmalarının karşılığını Avrupa Şampiyonluğu ve ikinciliği ile taçlandırması bizi gururlandırdı. Ayrıca kızlarımızın başarısı da son derece gurur verici. Olimpiyat başarısına giden yolun gençlik sınıflarının doğru yapılanmasından geçtiğine inanıyoruz. 2020 Olimpiyatları için ciddi mücadele verirken, diğer yandan gençlik sınıflarımızın Milli Takım kamplarına çok önem veriyoruz. Bu süreçte gençlerden aldığımız şampiyonluklar ve dereceler bizleri gelecek için ümitlendiriyor. Hedeflerimiz için çok çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda bizi gururlandıran antrenörlerimiz, sporcularımız ve sporcularımızı yetiştiren kulüplerimizi yürekten kutluyorum" dedi.