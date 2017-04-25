Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülker Arena'da oynanacak maçı kaybetmesi halinde turnuvadan elenecek olan Pana'da yapılan son idmanı başkan Dimitrios Giannakopoulos ziyaret etti.



Başkan Dimitrios Giannakopoulos'un ziyaret sırasında basketbolcularla konuştuğu ve onlara, "Biz Panathinaikos'uz. Ülker Arena parkesinde ölümüne oynamamız gerekiyor" dediği ifade edildi.



"SELFIE ÇEKECEKLER MAÇA GELMESİN"



Fenerbahçe ile oynanan ilk maçtan önce de sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Dimitrios Giannakopoulos, "Cips yiyecekler, selfie çekecekler maça gelmesin, evde otursun. Kanının son damlasına kadar savaşacaklar maça gelsin." demişti.



Büyük önem verdiği OAKA'daki 2 maçı da kaybeden Giannakopoulos'un İstanbul'da da yaşanacak bir yenilgi sonrasında neler yaşayacağı şimdiden merak konusu oldu.