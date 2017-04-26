Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir’in Rize deplasmanında 3-3 berabere kaldığı maçtan sonra bir taraftarın Emre Belözoğlu’na küfretmesiyle başlayan tartışma ve ardından olayı görüntüleyen A Spor muhabiri ile kameramanına tekme tokat saldırmaya kadar varan olaylar ilginç bir hâl almaya başladı. İlk olarak Başakşehir Kulübü, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, oyunculardan Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan’ı kadro dışı bırakarak “Üzerimize düşeni yaptık” demeye getirdi. Ancak TFF Hukuk Müşavirliği, Başakşehir’in görmezden geldiği Emre Belözoğlu’nu “sportmenliğe aykırı hareket”, Volkan Babacan’ı da “basın mensubuna saldırı” gerekçesiyle tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk etti.

As kalecisine kıyamadı

Başakşehir’in oyuncularını cezalandırması birçok kesimden takdir gördü ancak akıllara takılan soru, görüntülerde muhabirlere yumruk attığı sabit olan Volkan Babacan’ın niçin es geçildiğiydi. Madem oyuncu Başakşehir’e göre ‘suçsuzdu’ neden A Spor’a yapılan ziyarette eline çiçek demeti tutuşturulup özür dilettirildi? Yedek kaleci Ufuk Ceylan’ın yer aldığı olayda takımın ‘as’ kalecisine kıyamayan Başakşehir’in oyuncularına verdiği cezalar “göstermelik ceza’ olarak nitelendirildi. Dün toplanan Disiplin Kurulu, Başakşehir Kulübü’nün kendi içinde verdiği cezayı âdeta onadı.