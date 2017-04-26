Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Ligde Galatasaray zaferiyle moral bulan Fenerbahçe, gözünü kupadaki rakibi Başakşehir’e çevirdi. Bu sezon başarıdan bahsedebilmek için ligi ikinci sırada bitirip, kupayı da kazanmaları gerektiğini belirten Teknik Direktör Dirk Advocaat, oyuncularına “Çok zor bir maç bizi bekliyor. Güçlü ve yaralı bir rakiple karşılaşacağız. Önemli eksikleri olması sakın sizi yanıltmasın” uyarısı yaptı. Beşiktaş’ın 7 puan gerisine düşen Başakşehir’in de kupaya sarılacağını vurgulayan Hollandalı “Kendi sahalarında avantaj elde etmek için savaşacaklar ama buna izin veremeyiz. Bu kupayı ne kadar çok istediğimizi göstermemiz gerek” sözleriyle galibiyet beklentisini dile getirdi.

Mehmet Topal oynuyor

Son haftalarda sergilenen mücadeleden memnun olduğunu söyleyen Dirk Advocaat “5 maçlık bir galibiyet serisi yakaladık. Devamını getirmek zorundayız. Bu da ancak takım oyunuyla mümkün” dedi. Derbiyi kazanan kadroda çok fazla değişiklik planlamayan Hollandalı çalıştırıcının sadece Robin van Persie’yi Moussa Sow’la değiştireceği öğrenildi. Derbide sakatlanan Mehmet Topal’ın durumu teknik heyeti düşündürüyordu fakat sevindirici haber geldi. Arena’dan kolu askıda çıkan tecrübeli futbolcunun oynayacağı öğrenildi. Hollandalı, kaleyi ise kupadaki genel tercihi Fabio’nun aksine derbi kahramanı Volkan Demirel’e teslim edecek.