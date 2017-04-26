Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Euroleague'de Panathinaikos serisinin 3-0 bitmesinin ardından Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos'tan kısa bir açıklama geldi.



"FENERBAHÇE BİZDEN DAHA İYİYDİ"

Giannakopoulos, "Normal sezondaki performansımızla Final Four'a kalmayı hak etmiştik. Fakat, serilerde genellikle en iyi takım kazanır ve Fenerbahçe, bu seride bizden daha iyiydi. Onları tebrik ediyorum. Biz de kendimize bakacağız. Yunanistan şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edeceğiz." dedi.



İDDİALI KONUŞUYORDU

Dimitris Giannakopoulous, Fenerbahçe - Panathinaikos serisi öncesi yaptığı iddialı açıklamalar ve seri sırasında Panathinaikos Başantrenörü Xavi Pascual'e yaptığı eleştirilerle de gündeme gelmişti. (Sporx)