Galatasaray'ın uzun yıllar formasını giyen 32 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, aracıyla trafikte giderken talihsiz bir kazaya karıştı. Show TV'nin özel haberine göre Sabri Sarıoğlu, kamyonla çarpıştı.
KAZASIZ ATLATTI
Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, Çarşamba günü aracıyla trafikte giderken talihsizlik yaşadı. Trafik kazası yapan Sabri Sarıoğlu, kazayı yara almadan atlattı.
"SABRİ REİSİN DEĞERİ DAHA ÖNEMLİ"
Kamyon şoförü kaza sonrasında "Sabri reisimin değeri önemli, aracın değeri önemli değil" açıklamasını yaptı.