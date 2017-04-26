Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk olarak iki kulüple temasa geçen Siyah Beyazlılar, transferle ilgili detayları öğrenmek istedi. Alman golcünün daha yüksek bir bedele transfer olduğunu savunan Beşiktaş yönetimi, yaptığı görüşmelerden istediği sonucu alamadı.

Bu gelişme üzerine Almanya ve İtalya Futbol Federasyonlarının yanı sıra gerekli makamlara başvuran Siyah Beyazlilar, transfer belgelerini talep etti.

Süreç devam ederken Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada Fiorentina ile yapılan anlaşma gereği Gomez’in satış bedelinin yarısı olan 525 bin Euro’ya hak kazanaıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca “Fiorentina ve Wolfsburg kulüplerinin yanı sıra her iki kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve ülke makamlarından temin edilen belgeleri inceleme süreci devam etmekte olup, bundan sonraki hukuki sürecin devamında izlenecek adımları belirlenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş yaptığı araştırmaların ardından Gomez’in 1 milyon 50 bin Euro’dan daha yüksek bir bedele transfer olduğunu belgeleri ile ortaya koyarsa, İtalyan ekibi ile görüşerek anlaşma şartlarına uyulmasını talep edecek.