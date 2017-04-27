Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Aydemir

VakıfBank Voleybol Takımı, 2017 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olmasının ardından basın toplantısı düzenledi. VakıfBank Spor Sarayı’nda gerçekleşen toplantıya VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, antrenör Giovanni Guidetti ve oyuncular katıldı. Dörtlü finalin en değerli oyuncusu seçilen Çinli Ting Zhu “VakıfBank’ın değerini dünyada gezdiğimizde net görüyoruz. Türkiye’dekinden çok daha fazla övgü aldığımızı da söyleyebilirim” dedi. Üst üste 9. defa dörtlü finallerde yer alarak kırılması güç bir rekorun sahibi olan Naz Aydemir Akyol, bu sezon bir çok yenilgi aldıklarını belirterek “‘Başka takım olsa dağılıp parçalanabilirdi. Biz bu kupa için mücadele ettik ve kazandık” diye konuştu. Sarı-siyahlı oyuncular söz birliği etmişçesine yeni hedeflerinin Japonya’daki Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda zafere uzanmak olduğunu belirttiler. SALONUMUZA ARMAĞAN

Kaptan Gözde Sonsırma, yeni salonlarına geçtikten sonra ilk zaferlerini yaşadıklarını belirterek, “Avrupa Şampiyonluğu salonumuza armağan olsun’’ dedi.

Fotoğraflar: Bünyamin Çelik