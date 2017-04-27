Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir ve Fenerbahçe mağlubiyetleriyle Şampiyonlar Ligi hedefinden uzaklaşan Galatasaray’da amaç sezonu bundan sonra minimum kayıpla tamamlamak. Paniğe kapılarak muhalefete ve kendi kurmaylarına karşı daha da sertleşen Başkan Dursun Özbek dün “Pes etmedim, görevimin başındayım” görüntüsü vermek için Florya’ya gitti. Sezon boyu futboldan uzak duran, tesisleri kardeşi Mehmet Özbek’e bırakan Galatasaray Başkanı’nın, geçen hafta olduğu gibi, dün de Florya’ya gitmesi manidar karşılandı. Futbolcularla ve teknik heyetle toplantı yapan Dursun Özbek “Fenerbahçe maçındaki oyundan dolayı sizleri tebrik ediyorum; ancak sonuç istediğimiz şekilde olmadı. Önümüzdeki altı maça konsantre olmalıyız” dedi.

En iyi yerde bitirelim

Dursun Özbek şöyle devam etti: Yenilgi sonrası çok üzüldüğünüzü biliyorum; ruh hâlinizin yüzünüze yansıdığının farkındayım. Ancak bu üzüntüyü atlatıp, lig yeniden başlıyormuş gibi ayağa kalkmanız gerekiyor. Sizi seven insanları, 25 milyon taraftarı üzmeye hakkımız yok. Onların üzüntüsünü tarif etmek mümkün değil. Bu altı maç öncesi bana söz verin, taraftarımıza gözyaşı döktürmeyin. Ligin ilk yarısında bu altı maçtan beş galibiyet ve bir beraberlik aldınız. Önümüzdeki periyotta da en uygun şekilde performans göstererek ligi en iyi yerde bitirelim.