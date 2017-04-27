Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Türkiye Kupası yarı finalindeki İstanbul derbisinde kazanan olmadı. Ligde birbirlerini 1-0’lık sonuçlarla yenen Başakşehir ile Fenerbahçe’nin kupadaki ilk buluşması da 2-2’lik beraberlikle tamamlandı. Rize deplasmanında yaşanan olayların ardından sahaya as oyuncuları Volkan Babacan ve Yalçın Ayhan’dan mahrum çıkan Başakşehir buna rağmen ilk dakikalarda oyunu domine etmeyi başardı. Maçın 7. dakikasında Mustafa Pektemek’in indirdiği topla kaleye yönelen Adebayor’un sert şutunu Volkan Demirel çeldi. Ancak Şener’in uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı önünde bulan genç yetenek Cengiz Ünder uzak direğe jeneriklik bir plase yaptı: 1-0.

Bu şok gole hemen cevap vermek isteyen Fenerbahçe, sağ kanattan yüklendi. Hatasını telafi etme arzusundaki Şener, 9’da güzel bir orta kesti. Genç kaleci Faruk’un boşa çıktığı pozisyonda Van Persie kafayı vurdu. Ama Caicara da kafasını kullandı ve topu çizgiden çıkardı. Fenerbahçe beraberliği kaçırdığına üzülüyordu ki, 11’de Visca’nın sağdan ortasına temiz bir vuruş yapan Cengiz tabelayı bir kez daha değiştirdi: 2-0. Sarı-lacivertlileri maçta tutan ise 12. dakikada sert şutuyla ağları havalandıran Ozan Tufan oldu: 2-1. 39’da Epureanu’nun kafa vuruşunda Volkan mutlak bir golü önledi. 61’de Şener’in ortasında RvP skoru belirledi: 2-2. Fenerbahçe müthiş bir geri dönüşle rövanş için avantaj sağladı.