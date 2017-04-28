Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği Spor Söyleşisi Programı'na konuk olan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, basketbolun futbolun yerini almaya başladığını söyledi. Ataman, "Bugün statlar boşalmaya başladı. İnsanlar artık futbol maçına değil, basketbol maçına gidiyor. Futbol camiasının yatacak yeri yok" dedi. Basketbol kariyerinde imrenmek diye bir şey olamayacağını söyleyen Ataman, iki Final Four oynadığını ve iki kez EuroCup şampiyonluğu kazandığını hatırlatarak, "Karşınızda Ergin Ataman var ise politik cevap vermez. İşin doğrusunu söyler. Fenerbahçe'yi hem kıskanıyorum hem de takdir ediyorum" diye konuştu.

GALATASARAY'DAN BAŞKASI YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle sarıkırmızılı kulübün iki yıl içerisinde 15 bin kişilik spor salonuna kavuşacağını vurgulayan Ataman, "Galatasaray benimle çalışmayı istediği sürece benim için Türkiye'de hiçbir takım Galatasaray'ın önüne geçemez" dedi. Ataman yine bir soru üzerine de Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Koçu Obradovic'in idolü olduğunu sözlerine ekledi.